Sparta Rotterdam haalt Benjamin van Leer weg bij Ajax

Benjamin van Leer maakt per direct de overstap van Ajax naar Sparta Rotterdam. De doelman zat op een dood spoor in de Johan Cruijff ArenA, waar hij tot medio 2021 onder contract stond. Beide partijen doen geen uitspraken over de hoogte van de transfersom die gemoeid is met de overstap. De 28-jarige sluitpost heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract.

De ex-doelman van onder meer Roda JC Kerkrade en NAC Breda had ondanks een doorlopend contract geen toekomst meer in Amsterdam. Bij Sparta is hij meer dan welkom. "Door het vertrek van Ariel Harush en de blessure van Tim Coremans, wisten we dat het halen van een keeper een prioriteit was" reageert technisch directeur Henk van Stee op de clubwebsite. "Met Benjamin halen we er een binnen die al meerdere seizoenen Eredivisie-ervaring heeft. De staf, met name keeperstrainer Frank Kooiman, is erg enthousiast en we verwachten dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren."

?? Benjamin van Leer tekent bij Sparta! De doelman komt over van @AFCAjax — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) June 30, 2020

Na Lennart Thy (PEC Zwolle), Michaël Heylen (FC Emmen), Marouane Afaker (VV Katwijk), Danzell Gravenberch (FC Dordrecht) en Reda Kharchouch (Telstar) is Van Leer de zesde aanwinst van de Rotterdammers voor het nieuwe seizoen. Van Leer stond eenmaal op doel tijdens een officieel duel van Ajax 1, tijdens de gewonnen bekerwedstrijd tegen Scheveningen (1-5) op 20 september 2017. In het seizoen 2018/2019 kwam Van Leer op huurbasis uit voor NAC Breda, waarmee hij degradeerde.