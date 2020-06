‘AZ neemt afscheid van toptalent na persoonlijk akkoord met Juventus’

Félix Correia gaat AZ verlaten voor een contract bij Juventus, zo meldt Voetbal International. De negentienjarige buitenspeler werd vorig jaar door Manchester City verhuurd aan de Alkmaarders, die de optie hadden om hem nog een seizoen te huren. Zover komt het niet, want het Portugese talent is hard op weg naar Turijn.

Details over de deal tussen Manchester City en Juventus ontbreken en voor welke duur de voormalig jeugdspeler van Sporting Portugal tekent is onbekend, maar zeker is dat hij zijn debuut in de hoofdmacht van AZ niet zal maken. Correia kwam in totaal tot 3 doelpunten en 5 assists namens Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn vertrek is een tegenvaller voor AZ, daar de club hoge verwachtingen van hem had.

Het komt niet vaak voor dat AZ een speler tijdelijk overneemt zonder koopoptie in de huurovereenkomst. Voor de getalenteerde Correia werd echter een uitzondering gemaakt door de Alkmaarse club, omdat er veel vertrouwen is in de kwaliteiten van de buitenspeler. In januari ging hij nog met de A-selectie mee op trainingskamp naar Spanje.

"In eerste instantie speelt hij nog in Jong AZ, maar we hebben hem er niet voor niets bijgehaald en meegenomen naar Spanje", vertelde directeur voetbalzaken Max Huiberts in januari aan De Telegraaf. "We hebben hem voor twee jaar gehuurd", vulde Huiberts aan. "Als we Félix kunnen gebruiken voor het eerste elftal, zou het raar zijn als we dat niet doen."