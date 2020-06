Politie onthult schokkende details uit brute aanval op Andre Wisdom

Derby County maakte dinsdag bekend dat Andre Wisdom het afgelopen weekeinde aangevallen, neergestoken en beroofd is in Toxteth, een wijk in Liverpool. De situatie van de 27-jarige verdediger is stabiel en de verwachting is dat hij op korte termijn naar huis kan. De lokale politie heeft inmiddels schokkende details naar buiten gebracht over de brute aanval op Wisdom.

Een woordvoerder van de Merseyside Police laat weten dat Wisdom in de nacht van zaterdag op zondag om 04.30 uur naar zijn auto liep en toen is aangevallen door vier personen. De daders droegen maskers en waren gewapend met messen. Wisdom werd diverse keren gestoken, onder meer in zijn hoofd en billen. Hij werd tijdens de aanval ook beroofd van zijn horloge. Zijn verwondingen zijn ernstig, maar niet levensbedreigend. De politie is een onderzoek gestart en in de zoektocht naar de daders wordt gebruikgemaakt van camera’s uit de buurt.

“Ik doe een beroep op iedereen die in de buurt was van Beaumont Street rond 04.30 uur en iets verdachts heeft gezien of gehoord, om contact met ons op te nemen”, wordt Richie Shillito van de lokale politie geciteerd door Liverpool Echo. “Het onderzoek bevindt zich in een vroeg stadium, maar we zijn vastberaden om de personen te vinden die verantwoordelijk zijn voor deze aanval en beroving. Ik vraag iedereen die hier iets over weet om naar voren te komen.”

Naar verwachting zal Wisdom voorlopig niet in actie komen voor Derby County, de ploeg van manager Philipp Cocu. De wedstrijd van woensdagavond tegen Preston North End moet hij hoe dan ook laten schieten en het is aannemelijk dat hij ook de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest (zaterdagmiddag) aan zich voorbij moet laten gaan. De ex-verdediger van Liverpool kwam dit seizoen tot dusver tot achttien competitiewedstrijden, waarvan zestien als basisklant.