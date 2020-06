Nieuw thuisshirt van Inter leidt tot storm aan negatieve en spottende reacties

Internazionale heeft dinsdagochtend via de officiële kanalen het nieuwe thuistenue voor volgend seizoen gelanceerd. De traditionele verticale strepen op het blauw-zwarte shirt maken na de zomer plaats voor kronkelende strepen en die keuze zorgt voor de nodige kritiek. Op Twitter zijn er de nodige kritische en spottende reacties te lezen op het nieuwe shirt van i Nerazzurri.

Dit seizoen speelt Internazionale ‘gewoon’ met de verticale blauw-zwarte strepen op het shirt. Alleen in het vlak waar shirtsponsor Pirelli staat lopen de strepen schuin. Volgend seizoen wordt er voorlopig afscheid genomen van de verticale, rechte strepen, aangezien de blauwe en zwarte banen kronkelend over het shirt lopen. “Onze stad. Onze droom. Onze toekomst. Gemaakt om grenzen te doorbreken”, zo luidt de tekst van Internazionale bij de presentatie van het nieuwe thuisshirt.

?? | MAGLIA



Our city. Our dream. Our future. Made to break barriers.#MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/QLjYC8jslY