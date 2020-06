‘City wil United na verkoop van Sané beroven van gedroomde kandidaat’

Manchester City is van plan om zich te melden in de strijd om Jack Grealish, zo weet de Daily Telegraph te melden. Josep Guardiola, manager van the Citizens, staat te boek als een groot bewonderaar van de 24-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Aston Villa. De huidige nummer twee van de Premier League gaat zich echter pas in Birmingham melden als Leroy Sané voor de gevraagde transfersom aan Bayern München wordt verkocht.

Sané wil Manchester City graag verlaten en heeft definitief besloten zijn tot medio 2021 lopende contract niet te verlengen. Bayern lijkt de gedoodverfde kandidaat om de 24-jarige vleugelaanvaller over te nemen en denkt aan een transfersom van 38 miljoen euro om de nog eenjarige verbintenis af te kopen. Manchester City ziet hier niks in en verlangt minimaal 55 miljoen voor Sané. Als een dergelijk bedrag niet op tafel komt, zijn the Citizens bereid om het contract van de 21-voudig Duits international te laten aflopen.

Alleen als er een akkoord met Bayern is bereikt over Sané, gaat Manchester City zich bij Aston Villa melden voor Grealish. De aanvoerder van the Villans is met 9 doelpunten en 8 assists in 35 officiële wedstrijden dit seizoen een smaakmaker, maar dreigt zich wel te moeten opmaken voor een degradatie met zijn jeugdliefde. De kans is groot dat verschillende Engelse topclubs daarvan willen profiteren en Manchester United werd de laatste tijd genoemd als de voornaamste gegadigde om de aanvallende middenvelder annex buitenspeler over te nemen.

De naam van Grealish staat naar verluidt bovenaan het verlanglijstje van manager Ole Gunnar Solskjaer en Manchester United denkt bij de degradatie van Aston Villa een betere kans te maken om hem voor een aanvaardbaar bedrag over te nemen. Twee jaar geleden was de voormalig jeugdinternational voor Engeland én Ierland al dicht bij een overstap naar Tottenham Hotspur, maar de deal ter waarde van een kleine dertig miljoen euro ketste destijds op het laatste moment af.