Klopp noemt Van den Berg en Hoever in relaas over transfermarkt

Liverpool heeft zich inmiddels met een straatlengte voorsprong tot kampioen van Engeland gekroond en aangezien the Reds al zijn uitgeschakeld in de Champions League, kan het vizier voor manager Jürgen Klopp op volgend seizoen. In de afgelopen maanden werden al onder meer de inmiddels naar Chelsea vertrokken Timo Werner en Kalidou Koulibaly in verband gebracht met een verhuizing naar Anfield, maar het is nog niet duidelijk hoe Liverpool precies gaat handelen op de transfermarkt. Klopp geeft zelfs aan niet uit te sluiten dat er helemaal geen grote transfers worden gedaan.

“Ik heb er veel vertrouwen in dat we dit team bij elkaar kunnen houden, maar de rest van de planning wordt echter gedaan zonder echte kennis. Wij hebben op dit moment geen idee. Niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien, wat erg raar is. Ik weet niet eens wanneer het nieuwe seizoen van start zal gaan”, vertelt Klopp in gesprek met The Guardian. “COVID-19 heeft invloed op beide kanten, op ingaande en uitgaande transfers. Het is gewoon niet waarschijnlijk dat het de drukste zomer ooit zal worden. Misschien dat we later dit jaar, als de transfermarkt nog steeds open is, meer zullen weten.”

“Maar dit elftal, kijk er gewoon eens naar. Het is geen elftal waarbij je veel wil veranderen en zal zeggen: ‘Oké, op deze positie en deze positie hebben we wat nodig’. Wat we willen bereiken, is dat we onze transfers intern creëren. We zien nu bijvoorbeeld de eerste glimpen van Neco Williams. Schuif de jongens door. Curtis Jones, Harvey Elliott, Ki-Jana Hoever, Sepp van den Berg, Yasser Larouci, Leighton Clarkson, Jake Cain: deze jongens hebben het allemaal enorm goed gedaan”, is Klopp lovend over zijn talenten.

“We willen deze selectie versterken en hij is al sterk. Hoe versterk je een selectie die al sterk is op de transfermarkt? Dat gaat natuurlijk om geld, maar het gaat nooit alleen maar om geld. Je moet creatief zijn en dat proberen wij ook te zijn. We proberen deze oplossingen ook intern te vinden en er komt nog een hoop aan. We hebben drie of vier spelers die nog grote, grote stappen kunnen zetten. Mensen zijn bang dat deze jongens lui zullen worden (na het winnen van de landstitel, red.). Deze jongens kunnen, zoals ze hebben laten zien tegen Crystal Palace, echter niet lui worden. Dat zit gewoon niet in hun natuur”, sluit Klopp af. Hoewel Liverpool al kampioen is, moet de ploeg van Klopp nog wel zeven wedstrijden spelen in de Premier League. De onttroonde titelhouder Manchester City is donderdagavond de eerstvolgende tegenstander.