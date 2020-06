‘Geplaagde Quique Setién krijgt ultimatum én ontsnappingsmogelijkheid’

Quique Setién staat momenteel hevig onder druk bij Barcelona. RAC1 meldt dat 61-jarige oefenmeester zijn biezen kan pakken als de Catalanen pas op de plaats moeten maken in titelstrijd na de wedstrijden tegen Atlético Madrid (dinsdagavond) en Villarreal (zondagavond). Tegelijkertijd schrijft El Desmarque dat Setién reeds een ontsnappingsroute heeft, daar Real Betis hem dolgraag terug wil als trainer.

Het rommelt de laatste tijd bij Barcelona, dat punten verloor tegen Sevilla (0-0) en Celta de Vigo (2-2) en daardoor Real Madrid zag passeren op de ranglijst. De Koninklijke heeft momenteel een voorsprong van twee punten op de aartsrivaal. Wat misschien zorgelijker is, zijn de spanningen binnen de selectie. Spaanse media zagen Lionel Messi in een drinkpauze tijdens de wedstrijd tegen Celta verbaal botsen met Eder Sarabia, de rechterhand van Setién.

Setién boos op vloekende en tierende assistent: 'Er kijken ook kinderen'

De wedstrijden tegen Atlético en Villarreal lijken nu cruciaal te worden voor de toekomst van Setién bij Barcelona. Indien die duels geen bevredigend resultaat opleveren, wordt Garcia Pimienta tot het einde van het seizoen doorgeschoven naar de hoofdmacht. De 45-jarige oefenmeester heeft momenteel de leiding bij Barcelona B. Indien Setién door Barcelona op straat gezet wordt, hoeft hij echter niet lang zonder club te zitten.

Real Betis nam vorige week afscheid van zijn trainer Joan Francesc Ferrer Sicilia, kortweg Rubi, wiens positie tot het einde van het seizoen is overgenomen door sportief directeur Alexis Trujillo. In de zoektocht naar een vaste opvolger voor Rubi heeft vice-president José Miguel López de naam van Setién naar verluidt genoteerd op zijn verlanglijstje. De huidige trainer van Barcelona werkte tussen 2017 en 2019 met succes bij Real Betis, dat onder zijn bewind als zesde en tiende eindigde. Na een halfjaar zonder club te hebben gezeten, tekende hij in januari tot medio 2022 in Catalonië.

Overigens is nog niet iedereen binnen de clubleiding van Real Betis overtuigd van het plan om Setién terug te halen. Men vreest dat hij voorlopig nog aan het roer staat bij Barcelona en de huidige nummer dertien van LaLiga wil niet te lang wachten met het binnenhalen van een nieuwe trainer. Daardoor gelden Manuel Pellegrini, Marcelino Garcia Toral en Javi Gracia (allen clubloos) momenteel als de voornaamste kandidaten om als trainer aan de slag te gaan in Andalusië.