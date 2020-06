‘Het is iets persoonlijks, Zidane is jaloers omdat hij een mooiere goal maakte’

Hoewel Gareth Bale inmiddels meer dan honderd doelpunten heeft gemaakt namens Real Madrid, en onder meer een landstitel en viermaal de Champions League won met de club, is de Welshman al geruime tijd niet meer onomstreden. De aanvaller is regelmatig het doelwit van kritiek vanuit de achterban, terwijl ook trainer Zinédine Zidane hem vaak buiten zijn basiself houdt. David Bentley, die met Bale samenspeelde bij Tottenham Hotspur, begrijpt niet hoe zijn voormalig ploeggenoot deze status heeft gekregen in het Santiago Bernabéu.

“Gareth Bale kon alles. We hadden in de tijd dat ik bij Tottenham zat een hoop spelers die getalenteerd en jong waren, we hadden er heel veel zelfs. Pas nu ik terugkijk zie ik dat we echt een goed team hadden. We hebben niets gewonnen, maar dat had eigenlijk wel gemoeten met Luka Modric, Rafael van der Vaart en Jermain Defoe in de ploeg. Gareth Bale was echter degene die alles kon”, blikt Bentley terug in gesprek met 888sport.

Bale snapt niks van Real-fans die hem uitfluiten: 'Dan ga ik juist slechter spelen'

“Zijn tackles waren beter. Zijn vrije trappen waren beter. Hij kon verder ingooien dan de rest, sneller rennen en hij was sterker. Hij kon ook hoger springen voor een kopbal, hij was letterlijk een allrounder”, gaat Bentley verder. De voormalige middenvelder ziet echter dat er iets is misgegaan in Spanje: “Ik kan gewoon niet geloven wat er met hem is gebeurd bij Real Madrid. Ik denk dat Zidane niet blij is omdat hij een mooier doelpunt heeft gemaakt dan hij deed. Het klinkt als iets persoonlijks”, doelt de Engelsman waarschijnlijk op de omhaal van Bale in de Champions League-finale tegen Liverpool.

“Het probleem is dat Bale helemaal niet arrogant is. Hij is juist heel stil. Hij eet zijn diner en zegt dan weinig, misschien denken ze daarom dat hij arrogant is, alleen wil golfen en geen zin heeft om zich sociaal op te stellen. Hij wil echter gewoon doen waar hij mee bezig is. Dat irriteert me, omdat ik altijd het beste met hem voor had. Ik volg hem nu nog steeds bij Real Madrid om te zien hoe het met hem gaat. Hij is een leuke jongen, eigenlijk een man nu, en hij heeft het zo goed gedaan. Hij is zo succesvol en toch wordt hij genaaid”, sluit Bentley af. Bale bereidt zich momenteel met Real Madrid voor op de thuiswedstrijd tegen Getafe van donderdagavond. Van de vijf wedstrijden die de Koninklijke speelde sinds de hervatting van LaLiga, bleef hij er echter drie op de bank zitten.