‘Feyenoord heeft plan klaarliggen om vertrek van Botteghin op te vangen’

Feyenoord bereikte maandag na lange onderhandelingen een akkoord met Leroy Fer over een nieuw contract. Tegenover het aanblijven van de dertigjarige middenvelder staat het vertrek van Eric Botteghin, met wie geen overeenkomst kon worden gevonden over een nieuwe verbintenis. Volgens het Algemeen Dagblad bestaat er een ‘reële kans’ dat dit wordt opgevangen door Edgar Ié ook volgend seizoen te huren van Trabzonspor.

De 32-jarige Botteghin gaat Feyenoord na vijf jaar achter zich laten. De Braziliaan is niet de enige centrumverdediger die deze week uit zijn contract loopt, want in een eerder stadium werd al bekend dat Jan-Arie van der Heijden transfervrij zou vertrekken. Trainer Dick Advocaat lijkt volgend jaar daarentegen wel te kunnen beschikken over Sven van Beek, die praktisch het hele afgelopen seizoen aan zich voorbij moest laten gaan wegens een enkelblessure en kort voor het gedwongen einde van de Eredivisie door de coronacrisis zijn rentree maakte.

Verder bevat de selectie van Feyenoord met Marcos Senesi en George Johnston nog twee centrumverdedigers, al speelde de van Liverpool overgekomen Schot dit seizoen geen minuut. Ié kwam daarentegen tot negentien officiële wedstrijden en moet nu ook komend seizoen gehuurd worden van Trabzonspor, waar zijn contract nog loopt tot medio 2022. Naast een centrumverdediger bevat het verlanglijstje van Advocaat nog een linksbuiten en een middenvelder.

Met Christian Conteh lijkt er op korte termijn een linkeraanvaller aan de selectie te worden toegevoegd. De twintigjarige aanvaller sprak reeds met technisch directeur Frank Arnesen, moet op korte termijn medisch gekeurd worden en wordt tegen een kleine transfersom overgenomen van FC Sankt Pauli. Het Algemeen Dagblad betwijfelt of Conteh, die afgelopen seizoen negen keer in actie kwam voor FC Sankt Pauli, direct een vervanger kan zijn voor Luis Sinisterra, die nog tot het einde van het kalenderjaar uit de roulatie is met een knieblessure. Advocaat wil het liefst een ‘linkerspits met ervaring’, een profiel waar de eerder genoemde Bryan Linssen goed bij past.

Advocaat verwelkomde reeds Mark Diemers, maar wil nog een middenvelder aan zijn selectie toevoegen. Oguzhan Özyakup (Besiktas, was gehuurd), Yassin Ayoub (Panathinaikos), Liam Kelly (nu verhuurd aan Oxford United) en Renato Tapia verlieten Feyenoord afgelopen jaar. Tapia was in het bezit van een aflopend contract en vertrekt derhalve transfervrij uit De Kuip. Celta de Vigo is naar verluidt in de markt om de middenvelder uit Peru binnen te halen.