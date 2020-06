Derby County-speler Andre Wisdom aangevallen, neergestoken en beroofd

Andre Wisdom is afgelopen weekeinde neergestoken en beroofd, zo bevestigt zijn club Derby County aan de BBC. De 27-jarige vleugel- annex centrumverdediger van de werkgever van manager Phillip Cocu ligt momenteel nog in het ziekenhuis, maar zijn toestand is wel stabiel. Het incident vond plaats in de wijk Toxteth van Liverpool, waar Wisdom een familielid wilde oppikken.

Wisdom stond afgelopen zaterdag negentig minuten binnen de lijnen bij Derby County, dat dankzij een 2-1 zege op Reading de play-offs om promotie naar de Premier League in het vizier heeft. Afgelopen weekend sprak de voormalig jeugdinternational af met een familielid, die hij met zijn auto zou oppikken in Toxteth. Toen Wisdom uit zijn auto stapte, werd hij volgens Sky Sports aangevallen door een man met een mes.

De verdediger werd meerdere malen gestoken, waarna de dader hem beroofde. Wisdom werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar zijn toestand volgens Derby County inmiddels stabiel is. Hij wordt nog behandeld, maar mag waarschijnlijk voor het weekend het ziekenhuis weer verlaten. Het uitduel met Preston North End (woensdagavond) gaat Wisdom sowieso missen, terwijl het aannemelijk is dat hij ook de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest (zaterdagmiddag) aan zich voorbij moet laten gaan.

Het betekent een forse aderlating voor Cocu, daar dit twee concurrenten in de strijd om promotie zijn. Derby County bezet momenteel de zevende plaats in de Championship, met nog drie punten achterstand op een play-off-plek. The Rams delen via Twitter een korte beterschapswens voor Wisdom. “Get well soon, Wis”, schrijft Derby County via het sociale medium. De Engelse verdediger speelde eerder in het shirt van Liverpool, West Bromwich Abion, Norwich City en Red Bull Salzburg.