Barcelona ook in absolute LaLiga-kraker zonder Frenkie de Jong

Frenkie de Jong mist ook de thuiswedstrijd van Barcelona tegen Atlético Madrid van dinsdagavond. De middenvelder kampt nog steeds met een kuitblessure en is daarom door trainer Quique Setién niet opgenomen in de definitieve wedstrijdselectie. De Jong werd vanwege de kwetsuur in de afgelopen vier duels ook al niet gebruikt door de Catalaanse grootmacht. Het duel met Villarreal van aanstaande zondag komt waarschijnlijk ook te vroeg voor de voormalig Ajacied.

ESPN weet dinsdagavond te melden dat De Jong normaal gesproken nog wel in actie komt dit seizoen. De Nederlander in Spaanse dienst zou maandag een individuele training hebben afgewerkt bij Barcelona, al bleven oefeningen met de bal nog achterwege. Onlangs verschenen nog berichten in de Spaanse media dat De Jong ontevreden zou zijn over de medische staf in het Camp Nou en dat hij daarom naar Nederland zou willen terugkeren om zijn herstelperiode aldaar af te maken.

Tijdens de afwezigheid van De Jong is Barcelona behoorlijk aan het kwakkelen geslagen. In de afgelopen drie duels in LaLiga werden vier punten verspeeld, waardoor de koppositie niet langer in handen is van de formatie van Setién. Met nog zes duels voor de boeg bedraagt de achterstand op lijstaanvoerder Real Madrid twee punten. Barcelona speelt na Atlético en Villarreal nog tegen Espanyol, Real Valladolid, Osasuna en Deportivo Alavés.