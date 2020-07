Real Madrid zwaait Hakimi voor maximaal 45 miljoen euro uit

Achraf Hakimi vervolgt zijn loopbaan definitief bij Internazionale, zo meldt Real Madrid donderdagmiddag via de officiële kanalen. De 21-jarige rechtsback kwam zonder problemen door de medische keuring en tekende daarna een vierjarig contract in het Giuseppe Meazza. Naar verluidt bedraagt de transfersom veertig miljoen euro en kan dat bedrag via bonussen nog eens met vijf miljoen euro stijgen.

Hakimi kwam de afgelopen twee seizoenen op huurbasis uit voor Borussia Dortmund, met 12 doelpunten en 17 doelpunten in 73 wedstrijden als resultaat. Een langer verblijf in Duitsland leek een serieuze optie te zijn, maar een en ander veranderde door het aantrekken van Thomas Meunier, de beoogde nieuwe rechtsback van Dortmund die transfervrij is overgekomen van Paris Saint-Germain. Een basisplaats bij Real lag eveneens niet in de lijn der verwachting, waardoor Hakimi besloot om een meerjarig contract bij Inter te tekenen.

De kersverse aanwinst van Inter eindigde met Dortmund op de tweede plaats in de Bundesliga, ondanks de beschamende 0-4 nederlaag op de slotdag van het seizoen tegen TSG Hoffenheim van afgelopen zaterdag. Normaal gesproken speelt Hakimi ook volgend seizoen in de Champions League. De ploeg van collega-verdediger Stefan de Vrij bezet momenteel de derde plaats in de Serie A, met 64 punten uit 29 wedstrijden. De achterstand op koploper Juventus bedraagt acht punten. Er staan voor Inter nog negen competitieduels op het programma.