Chelsea laat ‘afzichtelijk’ nieuw thuisshirt op knullige manier lekken

Het nieuwe thuistenue van Chelsea voor het seizoen 2020/21 is bekend. De Londense club liet afbeeldingen van het shirt op een vrij amateuristische manier lekken, door reclameborden rondom stadion Stamford Bridge te plaatsen met daarop het nieuwe tricot. De officiële aankondiging van het shirt, dat op sociale media wordt verketterd door Chelsea-supporters, moet nog volgen.

Chelsea neemt komend seizoen afscheid van Yokohama Tyres als hoofd- en shirtsponsor. Daarvoor in de plaats komt de Britse telecomaanbieder Three Mobile, die zijn logo pontificaal op het compleet blauwe Chelsea-shirt ziet belanden. Op de mouwen blijft Hyundai net als de afgelopen twee jaar actief als shirtsponsor.

De reclameborden waarop het nieuwe thuisshirt van Chelsea te zien is.

Fans van the Blues via sociale media massaal hun afschuw uit over het nieuwe tenue. "Het design is ongelofelijk lui", zo schrijft een supporter. "Het is dat logo (van de sponsor, red.), dat voelt gewoon niet goed, toch?", zegt een andere fan. "Ik hou van Chelsea, maar dit is lelijk!", schrijft weer een andere supporter.

Diverse aanhangers van Chelsea verlangen terug naar de tijd dat niet Nike, maar Adidas de shirts van Chelsea leverde. "Adidas-tenues waren veel beter dan die van Nike", zegt een fan, waaraan een ander toevoegt: "Vreselijk shirt, haal Adidas maar terug." Chelsea ruilde na het seizoen 2016/17 Adidas na zes jaar in voor Nike, dat naar verluidt bijna 1 miljard euro betaalt om vijftien jaar lang de shirts te leveren.