‘Arnesen werkt in Duitsland aan transfervrije deal voor Feyenoord’

Feyenoord is bezig met het aantrekken van Christian Conteh, zo verzekert Voetbal International maandagavond. Technisch directeur Frank Arnesen is onlangs al in Duitsland geweest voor een oriënterend gesprek met de middenvelder annex aanvaller van 1. FC Sankt Pauli, uitkomend in de 2. Bundesliga. De pas twintigjarige Conteh beschikt over een aflopend contract, waardoor hij transfervrij kan overstappen richting Feyenoord.

Volgens bovengenoemd medium is Conteh ‘een groot talent dat past in de filosofie van de Deense technisch directeur’. Het is de bedoeling dat de Duitse middenvelder met Ghanese roots zich in De Kuip verder ontwikkelt, zodat de Rotterdamse club hem op termijn voor een mooi transferbedrag kan verkopen. In dat kader haalde Arnesen in januari Róbert Bozeník voor 4,5 miljoen euro op bij het Slowaakse MSK Zilina.

Conteh eindigde afgelopen seizoen met 1. FC Sankt Pauli op een enigszins teleurstellende veertiende plaats in de 2. Bundesliga. Desondanks zorgde de door Feyenoord begeerde Duitser met een prachtig doelpunt tegen kampioen Arminia Bielefeld eerder deze jaargang voor een van de spaarzame hoogtepunten. Conteh kreeg daarnaast te maken met verschillende blessures, waardoor hij lang niet altijd inzetbaar was.

De jonge middenvelder werd in het recente verleden begeerd door zowel Hamburger SV als Werder Bremen. Desondanks koos hij in 2018 voor een contract bij 1. FC Sankt Pauli. Een jaar later, in juli 2019 volgde zijn debuut in de hoofdmacht. Conteh kwam afgelopen seizoen tot twee doelpunten in negen wedstrijden namens de middenmoter uit Duitsland.