‘Wout Weghorst kan droomtransfer naar top van Premier League maken’

Wout Weghorst houdt aan zijn ijzersterke tweede seizoen bij VfL Wolfsburg mogelijk een absolute droomtransfer over, zo meldt BILD maandagavond. De Duitse krant schrijft dat Arsenal zijn oog heeft laten vallen op de 27-jarige centrumspits, die dit seizoen tot nu toe 20 keer scoorde in 42 officiële wedstrijden voor Wolfsburg.

Arsenal houdt inmiddels sterk rekening met het vertrek van Pierre-Emerick Aubameyang, die zijn volgend jaar aflopende contract niet lijkt te willen verlengen. Mocht Aubameyang, die gelinkt wordt aan Manchester United, Barcelona en Internazionale, deze zomer verkocht worden, dan verschijnt Weghorst volgens BILD op de radar van the Gunners. Wolfsburg zou 35 miljoen euro verlangen voor de viervoudig Oranje-international.

Weghorst heeft echter meer ijzers in het vuur om zijn felbegeerde transfer naar de Premier League, waarover hij al vaker in de media sprak, te bemachtigen. Volgens BILD lonkt vanuit de Engelse competitie ook de interesse van Newcastle United. The Magpies staan al tijden op het punt om overgenomen te worden door investeerders uit Saudi-Arabië, een deal waarvan de laatste plooien momenteel worden gladgestreken.

Zodra de overname voltooid is, wil Newcastle de transfermarkt betreden. De nummer veertien van de Premier League beseft dat spelers uit de absolute top niet direct zullen staan te springen om op St. James' Park te gaan voetballen, en richt zich naar verluidt op spelers uit de Europese subtop. Weghorst zou daarbij een van de eerste grote aankopen moeten worden van 'het nieuwe' Newcastle.

Toen Weghorst in 2018 AZ verliet, liet de aanvaller de kans om in de Premier League te gaan voetballen nog aan zich voorbij gaan. "Ik kon naar een club in Engeland, maar toen ik erover nadacht leek het mij niet verstandig", zei Weghorst, die waarschijnlijk doelde op West Ham United, eerder tegenover ELF Voetbal. Twee jaar geleden koos de targetman dus voor een stap naar Wolfsburg. “Ik denk dat je in Engeland minder tijd krijgt om in jezelf te investeren en je te ontwikkelen. Daar moet je er direct staan en als dat niet gebeurt word je zo weer aan de kant gezet." Verder gaf Weghorst nog aan Liverpool als zijn droomclub te beschouwen.