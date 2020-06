Hoogma hakt knoop door en kiest voor langer verblijf in de Eredivisie

Justin Hoogma speelt ook volgend seizoen in het shirt van FC Utrecht, zo maakt de club maandag bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige verdediger speelde afgelopen seizoen op huurbasis in de Galgenwaard en TSG Hoffenheim laat hem nog een jaar extra in de Domstad spelen, zo klinkt het. Het contract van Hoogma in Duitsland loopt volgend jaar zomer af.

Technisch directeur Jordy Zuidam is blij met het aanblijven van Hoogma in Utrecht. “Justin was afgelopen seizoen een vaste waarde in het elftal. Hij heeft laten zien een meerwaarde te zijn met zijn voetballend vermogen, coaching en verdedigende kwaliteiten. We willen verder bouwen op hetgeen afgelopen seizoen is neergezet, dus we zijn er blij mee dat Justin onze selectie ook in het seizoen 2020/2021 versterkt“, aldus de bestuurder in een reactie op de clubsite.

Hoogma debuteerde in augustus 2019 in de hoofdmacht van FC Utrecht en de international van Jong Oranje kwam voor de coronacrisis tot 28 wedstrijden namens het elftal van trainer John van den Brom. De centrumverdediger speelde eerder in Nederland voor Heracles Almelo, waarna in 2017 een overstap naar Hoffenheim volgde. De Duitsers verhuurden Hoogma eerder al aan FC Sankt Pauli.