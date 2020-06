TOTO's tips: Messi op jacht naar zevenhonderdste doelpunt in carrière

Het rommelt in Barcelona. De Catalanen verspeelden zaterdag op bezoek bij Celta de Vigo (2-2) dure punten in de strijd om het kampioenschap, de spelers lijken niet allemaal door een deur te kunnen met coach Quique Setién en zijn assistent Eder Sarabia en ook de ‘ruildeal’ met Juventus waarbij Arthur richting Turijn vertrekt en Miraljem Pjanic juist de omgekeerde weg bewandelt zorgde voor de nodige onrust. Barça staat inmiddels twee punten achter koploper Real Madrid en moet dinsdagavond afrekenen met Atlético Madrid om in de kampioensrace te blijven. Samen met TOTO blikken wij vooruit op deze kraker in LaLiga.

Atlético begint waarschijnlijk met het nodige vertrouwen aan het uitduel met Barcelona. De ploeg van Diego Simeone is nog ongeslagen sinds de herstart van de competitie en zag alleen stadgenoot Real Madrid meer punten (vijftien om dertien) pakken in de eerste vijf duels na de onderbreking. Hierin speelt Diego Costa een grote rol. De aanvaller was door blessureleed geruime tijd afwezig, maar is in de laatste duels ongelooflijk belangrijk gebleken. De spits was direct betrokken bij vier doelpunten in die vijf duels (twee goals en twee assists) in zijn eerste dertien wedstrijden van het seizoen stond hij ook op zoveel goals en assists.

Bewijst El Mapache ook op bezoek bij Barcelona zijn waarde?

Op basis van de historische resultaten van los Rojiblancos tegen Barcelona in LaLiga lijken Setién en zijn mannen echter weinig te vrezen te hebben van Atlético. De ploeg wist geen van de laatste negentien competitieduels met Barcelona winnend af te sluiten, naast vijf remises werd er liefst veertien keer verloren. Het lukte Simeone als trainer zelfs nog nooit om te winnen van Barça in de competitie. Daarmee is Barcelona de enige LaLiga-ploeg die Simeone als trainer vaker dan één keer trof zonder een zege te boeken.

Noteert Simeone eindelijk een keer een driepunter tegen Barcelona?

Dan de gastheer van dinsdagavond. Hoewel het allemaal niet even gemakkelijk gaat, is Barcelona al acht thuisduels in de competitie zonder puntverlies en de ploeg wist in de laatste vier wedstrijden in eigen huis de nul te houden. Voor de laatste keer dat Barcelona een langere reeks van thuiszeges zonder tegentreffer in de competitie neerzette moeten we terug naar de periode april tot december in 2011. Onder toenmalig trainer Josep Guardiola deed Barcelona dat maar liefst in twaalf opeenvolgende wedstrijden.

Vervolgt Barça ook zonder thuispubliek de sterke reeks in eigen stadion?

Na de onderbreking kwam Barcelona tot dusver negen keer tot scoren in de competitie. Bij zeven van die treffers was Lionel Messi schutter of aangever. Vijf keer gaf de aanvoerder de beslissende pass, terwijl hij zelf twee treffers voor zijn rekening nam. Messi staat op 699 doelpunten voor club en land en hikt nu al 3 duels aan tegen zijn 700ste goal. In het verleden zijn duels met Atlético zeer vruchtbaar gebleken voor de Argentijn. Alleen tegen Sevilla (37) kwam Messi vaker tot scoren dan tegen Atlético (31).

Schiet Messi dinsdagavond zijn zevenhonderdste treffer binnen?

