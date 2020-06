PSG meldt onverwachtse verlenging en houdt ervaren kracht toch aan boord

Paris Saint-Germain gaat toch langer door met Layvin Kurzawa, zo meldt de Franse grootmacht via de officiële kanalen. Kurzawa heeft zijn aflopende contract verlengd en is daarom ook de komende vier seizoenen actief in het Parc des Princes. De 27-jarige linksback speelt al sinds 2015 voor de club.

Vijf jaar geleden maakte Paris Saint-Germain 25 miljoen euro over aan AS Monaco om de Franse vleugelverdediger in te lijven. Sindsdien is Kurzawa een gewaardeerde kracht in Parijs, maar een structurele basisplaats had de vleugelverdediger zelden. Kurzawa kwam in het afgebroken seizoen 2019/20 tot veertien optredens in de Ligue 1, waarin hij één goal en één assist voor zijn rekening nam. Kurzawa, die even op weg leek naar Juventus, speelde in vijf seizoenen in totaal 123 duels (13 goals) voor PSG.

Lange tijd leek het erop dat PSG deze zomer afscheid zou nemen van Kurzawa. Technisch directeur Leonardo bevestigde twee weken geleden nog tegenover Le Journal du Dimanche dat de dertienvoudig international na dit seizoen transfervrij zou vertrekken, samen met ploeggenoten Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier en Eric Maxim Choupo-Moting. Meunier heeft inmiddels getekend bij Borussia Dortmund, van de overige spelers is de toekomst nog ongewis.