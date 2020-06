Barcelona maakt melding van deal van maximaal 82 miljoen met Juve

Arthur Melo vertrekt naar Juventus, zo maakt Barcelona maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. Met de overgang van de Braziliaanse middenvelder is een bedrag van 72 miljoen euro, plus 10 miljoen aan eventuele bonussen, gemoeid. De verwachting is dat Miralem Pjanic op korte termijn de omgekeerde weg zal bewandelen, al wordt er met de bekendmaking van zijn komst waarschijnlijk gewacht tot de beurs in Italië gesloten is.

De overgang van Arthur naar la Vecchia Signora hing al enige tijd in de lucht. De middenvelder hield in eerste instantie zelf nog de boot af, maar heeft uiteindelijk toch groen licht gegeven aan een transfer. Arthur gaat er bovendien financieel ook flink op vooruit, aangezien hij volgens onder meer Sky Italia een jaarsalaris van minimaal 5,2 miljoen op zal gaan strijken. Dit bedrag kan nog verder oplopen door middel van een aantal bonussen.

Waarom een geplaagd Barcelona instemt met het vertrek van ‘de nieuwe Xavi’

Lees hier meer over de deal tussen Barcelona en Juventus Lees artikel

Met zijn overgang komt er een einde aan een periode van twee seizoenen in het Camp Nou. Arthur speelde in deze periode 72 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor vier doelpunten. De international van de Goddelijke Kanaries mocht twee prijzen in ontvangst nemen als speler van Barça: in het seizoen 2018/19 werd zowel de landstitel als de Supercopa gewonnen.

Arthurs plek in de selectie van Barcelona wordt overgenomen door Pjanic, die naar alle waarschijnlijkheid voor zestig miljoen de omgekeerde weg zal bewandelen. De twee spelers maken het seizoen wel af bij hun huidige werkgever. De Bosniër is na Trincão, Matheus Fernandes en Pedri de vierde nieuwe aanwinst voor het aankomende seizoen van de Catalanen.