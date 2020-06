Juventus houdt clubiconen aan boord voor zestiende en negentiende seizoen

Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini zijn ook volgend seizoen speler van Juventus, zo maakt de Italiaanse grootmacht maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De twee routiniers, respectievelijk 42 en 35 jaar oud, hebben allebei hun handtekening gezet onder een nieuw, tot medio 2021 doorlopende verbintenis.

Voor Buffon wordt het zijn negentiende seizoen in het bianconero. De doelman werd in 2001 door Juventus opgepikt bij Parma en was vervolgens zeventien jaar de eerste keus onder de lat in Turijn. In het seizoen 2018/19 volgde een kortstondig avontuur bij Paris Saint-Germain, maar Buffon keerde vorig jaar zomer alweer terug op het oude nest. De 176-voudig international van Italië, die 669 keer het doel van Juventus verdedigde, vervult dit seizoen de rol van tweede doelman achter Wojciech Sczcesny.

Aanvoerder Chiellini gaat op voor zijn zestiende seizoen bij la Vecchia Signora. De centrale verdediger werd in 2005 overgenomen van Fiorentina en speelde dik vijfhonderd wedstrijden voor de huidige koploper van de Serie A. Dit seizoen is zijn inbreng vanwege een zware knieblessure vooralsnog beperkt gebleven en Chiellini heeft pas drie optredens in competitieverband achter zijn naam staan.

Met de verlenging van Buffon en Chiellini geeft Juventus zijn selectie voor volgend seizoen verder vorm. Met de van Atalanta overgenomen Dejan Kulusevski werd een aantal maanden geleden de eerste aanwinst voor de nieuwe voetbaljaargang al binnengehaald en de verwachting is dat ook de komst van Barcelona-middenvelder Arthur in de komende dagen wordt afgerond. Miralem Pjanic zal in dat geval de omgekeerde weg richting het Camp Nou bewandelen.