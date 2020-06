‘Denigrerende’ Kenneth Perez teruggefloten: ‘Daar heb ik ze even op gewezen’

Arjen Robben maakte zaterdag bekend dat hij werkt aan een comeback bij FC Groningen. De 36-jarige vleugelaanvaller, die een dag later een uitgebreide toelichting op zijn plan gaf, wil volgend seizoen aansluiten bij de selectie van trainer Danny Buijs. Kenneth Perez voorspelde bij FOX Sports dat er irritaties zouden kunnen ontstaan vanwege het ‘verschil in beleving’ en die woorden worden door Hans Nijland als ‘denigrerend’ ervaren.

“Ik ben bang dat het verschil in beleving te groot is tussen hem en, ik wil niet zeggen de semi-amateurs, de spelers van FC Groningen. Een aantal spelers zal zijn aanwezigheid echt fantastisch vinden, maar een aantal zal ook heel geïrriteerd raken als hij zijn fanatisme aan de dag legt. Dat moet hij ook doen, want zo is hij als persoon. Ik hoop dat zijn lichaam het aankan, maar ik vraag het me af”, sprak Perez. Collega-analist Arnold Bruggink stelde dat Robben ‘alles te verliezen’ heeft en dat hij daarom veel respect voor zijn besluit heeft.

Kenneth Perez heeft grote twijfels en voorspelt irritaties bij rentree Robben

Lees hier de reactie van Kenneth Perez op de rentree van Arjen Robben bij FC Groningen. Lees artikel

“Ze deden geheel ten onrechte wat denigrerend over FC Groningen. Ik heb ze er toch nog maar even op gewezen dat we drie voetballers hebben voortgebracht die behoren tot de top tien van de wereld”, reageert Nijland, voormalig directeur bij FC Groningen, op die uitspraken in gesprek met het Dagblad van het Noorden. “Luis Suárez, Virgil van Dijk en uiteraard Arjen Robben hebben alle drie een FC Groningen-verleden. Maar de terugkeer van Robben betekent niet alleen een boost voor onze club. Het is goed voor de hele Eredivisie.”

“Je kunt met elkaar van alles bedenken, maar het terughalen van Robben is dé manier om de volgende stap te maken als club. In welke functie dan ook, maar als voetballer is natuurlijk het aller, allermooiste”, benadrukt Nijland. Hij denkt dat Robben ‘alles’ naar een hoger niveau zal tillen. “Spelers zullen zich aan hem optrekken, het is fantastisch voor jonge spelers om de kleedkamer te delen met hem, de uitstraling in de media is gigantisch, ook internationaal. Op de merchandise zal het effect ook enorm zijn. Die shirtjes gaan de hele wereld over. Dit is heel groot. Ook een pluim op de hoed voor de huidige directie van FC Groningen. Je moet dit toch maar even doen met elkaar.”