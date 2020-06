Arsenal wil miljoenen van Liverpool doorsturen naar Madrid

(The World Game)

Daniel Arzani lijkt volgend seizoen op de Nederlandse velden actief te zijn. De jonge aanvaller van Manchester City vervolgt zijn loopbaan waarschijnlijk op huurbasis bij FC Twente of NAC Breda. (The World Game)

NAC Breda zet verder in op de komst van Peter van Ooijen. De middenvelder, die op veel waardering van trainer Peter Hyballa kan rekenen, is transfervrij sinds zijn vertrek bij VVV-Venlo. (Voetbal International)

willen deze meevaller gebruiken bij hun pogingen om Thomas Partey over te nemen van Atlético Madrid.