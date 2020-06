Klopp oogst veel lof met open brief mét kritische noot richting supporters

Liverpool verzekerde zich vorige week van de eerste landstitel in dertig jaar, nadat naaste achtervolger Manchester City met 2-1 verloor op bezoek bij Chelsea. Er barstte vervolgens een groot feest los en Jürgen Klopp, manager van the Reds, richt zich maandag in een open brief in de Liverpool Echo tot de inwoners van de Engelse havenstad. De open brief, waarin Klopp tevens een kritische noot plaatst bij de festiviteiten, kan op social media op de nodige lofuitingen rekenen, want onder meer Gary Lineker spreekt van een class act.

“Ik doe veel persconferentie en weet dat ik meer dan normaal wordt aangehaald in de media, maar ik had het gevoel dat een open brief moest schrijven. De reden daarvoor is dat ik direct met de inwoners van Liverpool wil spreken. Dit is een geweldige tijd voor de geweldige supporters van een geweldige club in een geweldige stad. Het was lang wachten, maar ik hoop dat jullie allemaal zo van dit moment genieten als jullie verdienen”, zo begint Klopp zijn open brief in de regionale krant.

“Ik heb het voorrecht om manager van Liverpool te mogen zijn, vooral omdat ik voor jullie werk. Voordat ik hier vijf jaar geleden kwam, wist ik al dat Liverpool een speciale plek was. Pas als je de mensen leert kennen, voel je de hartslag van de stad en realiseer je hoe speciaal dat is. Dat geldt overigens niet alleen voor de fans van Liverpool. Natuurlijk heb ik als manager van Liverpool een voorkeur, maar niet zo erg dat ik niet kan zien dat Everton-fans exact hetzelfde in elkaar steken en dat de rivaliteit tussen beide clubs belangrijk is in de identiteit van de stad.”

Klopp spreekt zich lovend uit over Everton-manager Carlo Ancelotti en noemt het een ‘ongelofelijke prestatie’ dat Liverpool bovenaan in de Premier League gaat eindigen. Tegelijkertijd benadrukt de Duitse oefenmeester dat zijn ploeg ‘diep moest gaan’ voor de landstitel, maar dat dankzij ‘verschillende ingrediënten een groep is ontstaan die de stad kan vertegenwoordigen’. Klopp brengt in zijn open brief een speciaal eerbetoon aan Kenny Dalglish en Steven Gerrard.

“Kenny is de ziel van de club. Zijn begrip voor wat Liverpool is en betekent voor de mensen, is essentieel voor alles wat we doen. Ik zag hoe blij hij was toen de titel binnen was, zijn lach betekende zoveel en dat kan ik niet in woorden uitdrukken. Steven heeft de club jarenlang gedragen als speler en niemand verdient deze titel meer dan hij. Samen met Kenny staat Steven symbool voor de club”, stelt Klopp. Na een lofzang over clubleiding en de spelers richt hij het woord tot de supporters.

“Ik houd van jullie passie, jullie gezang, het weigeren om een nederlaag te accepteren, jullie betrokkenheid, jullie begrip en jullie geloof. Zelfs nu jullie er niet kunnen zijn, hebben jullie er voor gezorgd dat de Kop er ongeveer hetzelfde uitziet zonder dat jullie te horen zijn. Ik kan niet uitdrukken hoe erg dat gewaardeerd werd door mij en de spelers, het is zonder twijfel een van de redenen dat we zo goed speelden tegen Crystal Palace”, zo wijst Klopp naar het vorige week met 4-0 gewonnen thuisduel met Crystal Palace.

“Wat ik minder vond, en dit moet ik zeggen, waren de gebeurtenissen die vrijdag plaatsvonden bij de Pier Head”, plaatst de oefenmeester een kritische noot. Het Pier Head, in het centrum van Liverpool bij de Mersey-rivier, was het decor van de festiviteiten van uitzinnige supporters. “Ik ben een mens en begrijp de passie, maar het belangrijkste is dat we op dit moment niet dergelijke grote publieke bijeenkomsten houden. Dat zijn we verschuldigd aan de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij, de zorgmedewerkers, de politie en de lokale autoriteiten. Alsjeblieft, vier het, maar wel op een veilige manier zodat het vreselijke virus zich niet verder kan verspreiden.”

“Als dingen anders waren geweest, had ik niks liever gewild dat dit samen te vieren. De parade zou nog groter zijn dan toen we vorig seizoen de Champions League wonnen, maar het is simpelweg niet mogelijk. We hebben al zoveel moeite in de strijd tegen het coronavirus gestoken en kunnen dat nu niet weggooien”, benadrukt Klopp. Hij sluit zijn open brief af met een dankwoord richting de supporters en alle mensen die het kampioenschap mogelijk hebben gemaakt.

Lees hier de volledige open brief van Jürgen Klopp.