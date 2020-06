De talenten die 'verouderd’ Barcelona opnieuw moeten vormgeven

Barcelona ontvangt veel kritiek vanwege het besluit om Arthur te ruilen voor Miralem Pjanic van Juventus. De Bosnische vrijetrappenspecialist is zonder meer een prima voetballer, maar hij vierde onlangs wel zijn dertigste verjaardag, terwijl de 23-jarige Arthur juist als speler voor de toekomst werd gezien bij het toch al stevig verouderde elftal voor Barcelona. De Catalanen hebben met Gerard Piqué (33), Ivan Rakitic (32), Arturo Vidal (33), Sergio Busquets (31), Luis Suárez (33) Neto (30), Jordi Alba (31) en Lionel Messi (33) veel dertigers op de loonlijst staan, terwijl de doorstroming vanuit jeugdopleiding La Masia spaarzaam is. Toch gloort er hoop dankzij dit negental talenten.

Door Thijs Verhaar

Zes van die dertigers stonden afgelopen zaterdag in de basis tegen Celta de Vigo, terwijl de 29-jarige Antoine Griezmann en de even oude Martin Braithwaite hun opwachting maakten als invaller. Dat staat in schril contrast met de belofte van trainer Quique Setién, die in januari bij zijn aanstelling beloofde volop in te zetten op de jeugd. Die woorden maakt hij maar mondjesmaat waar, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat hij met Ansu Fati (17) en Riqui Puig (20) twee jongelingen opstelde nadat hij in voorgaande weken zonder inbreng van jongelingen bakken kritiek over zich kreeg uitgestort van de fans en de media.

Fati en Puig speelden een degelijke wedstrijd, maar konden niet het verschil maken. Barcelona speelde teleurstellend gelijk (2-2) en moest lijdzaam toezien hoe Real Madrid wel won en nu twee punten voor staat op de ranglijst. Zodoende neemt de druk op Setién steeds meer toe en staat hij voor een duivels dilemma: zijn belofte over jeugdspelers waarmaken of gokken op de ervaren kern, die in het verleden talloze prijzen won. Hij lijkt zijn baan alleen te kunnen redden met een landstitel of eindwinst van de Champions League, dus is de kans bijzonder groot dat hij kiest voor de tweede optie.

Ansu Fati groeide is de jongste debutant ooit van Barcelona en lijkt alles in huis te hebben om in de toekomst uit te groeien tot een clubicoon.

De vraag is echter of alle ervaren spelers het nog op kunnen brengen om alles uit zichzelf te halen voor een laatste kunstje. Want hoe je het ook wendt of keert: Barcelona is toe aan verjonging. Met Frenkie de Jong (23), Clement Lenglet (25), Samuel Umtiti (26), Ousmane Dembélé (23) en Junior Firpo (23) zijn er de afgelopen jaren al wat spelers aangetrokken de kar moeten trekken als de routiniers definitief passé zijn en ook daarachter komt een achttal opzetten die een bijdrage kan leveren aan de toekomst van de Blaugranas.

Van die acht is Ansu Fati ongetwijfeld de meeste bekende naam. Hij groeide aan het begin van dit seizoen uit tot jongste debutant ooit en mocht dit seizoen al 27 keer zijn opwachting maken in alle competities. De jongste doelpuntenmaker in de Champions League geldt als een van de grootste talenten ter wereld en Barcelona heeft Manchester United naar verluidt een duidelijk ‘nee’ verkocht na een bod van 100 miljoen euro.

Fati krijgt in de voorhoede volgend seizoen gezelschap van de Portugese spits Francisco Trincão. Barcelona maakte op 31 januari van dit jaar bekend dat de twintigjarige aanvaller na dit seizoen de oversteek maakt van SC Braga, waar hij vooral als rechtsbuiten speelt. Hij kan echter ook als spits uit de voeten en wordt in eigen land vergeleken met Cristiano Ronaldo. Trincão werd al topscorer van het gewonnen EK Onder-19 en wordt ook steeds constanter in de Liga NOS. In zijn laatste elf wedstrijden scoorde hij zeven keer en gaf hij vier assists.

Trincão maakt deze zomer de overstap naar Camp Nou en kost de club een transfersom van 30,9 euro.

De Portugees zal zijn meeste voorzetten ongetwijfeld krijgen van Lionel Messi, maar ook de 21-jarige rechtsbuiten Alex Collado mag hopen op speeltijd tegen de mindere goden van LaLiga. Het jeugdproduct mocht dit seizoen eenmaal zijn opwachting maken, nadat hij vorige jaargang zijn debuut maakte onder toenmalig trainer Ernesto Valverde. Bij Barcelona B laat hij zien een aardig rendement te kunnen overleggen en sinds de hervatting van de Spaanse competitie zit hij steeds bij de wedstrijdselectie.

Op het middenveld sluit de 17-jarige aankoop Pedri aan, terwijl toptalent Ilaix Moriba (17) vermoedelijk ook de oversteek gaat maken naar de hoofdmacht. De centrale middenvelder wordt al jaren gezien als het grootste talent van La Masia en kenners omschrijven hem vanwege zijn fysiek als ‘de nieuwe Paul Pogba’. Het vertrouwen in zijn kunnen is zo groot dat hij op zijn zestiende al een salaris van twee miljoen euro per jaar toucheerde en een afkoopsom van honderd miljoen kreeg opgenomen in zijn contract.

Pedri mag ook een groeibriljant worden genoemd. Hij brak op zijn zestiende al door bij Las Palmas en werd in 2019 op de laatste dag van de zomerse transferperiode gepresenteerd door Barcelona, dat hem nog een jaar laat rijpen bij zijn jeugdclub. In de Segunda División staat hij vrijwel wekelijks in het Team van de Week en de verwachting is dat de Spaans jeugdinternational direct de kans gaat krijgen in de hoofdmacht van Barcelona. De aanvallende middenvelder is een creatieveling en juist daar ontbreekt het aan bij de huidige selectie van de Catalanen.

Pedri werd begeerd door veel Europese topclubs, maar koos voor Barcelona, dat een som van 5 miljoen euro betaalde. Dit kan door middel van bonussen nog met 20 miljoen euro oplopen.

Op het middenveld keert ook Carles Aleña terug bij de hoofdmacht. De 22-jarige centrale middenvelder werd sinds januari verhuurd aan Real Betis en speelde daar alle duels mee. Daarmee heeft hij waardevolle ervaring kunnen opdoen, nadat hij in de eerste seizoenshelft slechts drie keer zijn opwachting mocht maken bij Barcelona. De Catalanen hebben al aangekondigd dat hij komend seizoen terug aansluit bij het eerste en alleen mag vertrekken als er een niet te weigeren bod komt. Hetzelfde geldt voor Riqui Puig, die de laatste weken indruk maakt met zijn aanvallende impulsen en zich daarmee verzekerd heeft van een langer verblijf in Camp Nou, terwijl hij eerst nog in verband werd gebracht met een huurperiode bij Ajax.

In de verdediging lijken Ronald Araújo en Juan Miranda van de jeugdige talenten de komende jaren het meeste kans te maken op speeltijd, aangezien de aan Schalke 04 Jean-Clair Todibo verkocht gaat worden om de clubkas te spekken. Miranda werd dit seizoen eveneens verhuurd aan die Königsblauen, maar kwam daar niet veel aan spelen toe. Toch ziet de clubleiding van Barcelona hem naar verluidt als een serieuze optie voor de toekomst, mits hij wat meedogenlozer in zijn spel wordt. Het meest waarschijnlijkst lijkt nu dat hij nog een seizoen verhuurd zal worden zodat hij zichzelf kan klaarstomen om Jordi Alba op te volgen.

Centrale verdediger Araújo is de laatste jongeling die dit seizoen zijn debuut mocht maken. De 21-jarige Uruguayaan werd in de zomer van 2018 voor een bescheiden transfersom van 1,7 miljoen euro gekocht van Boston River en sindsdien heeft hij zich spectaculair ontwikkeld bij Barcelona B. Daar laat de boomlange stopper zien onder druk te kunnen presteren en hij heeft daarnaast ook scorend vermogen, getuige zijn vijf treffers in twintig duels. Tot slot kent de selectie van Barcelona met derde doelman Iñaki Peña nog een jong talent, maar de 21-jarige sluitpost lijkt niet op te schuiven in de rangorde als reservekeeper Neto wordt vervangen.