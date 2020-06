Rafael van der Vaart kijkt uit naar rentree: ‘Kan ik ‘m lekker afzeiken’

Arjen Robben maakte zaterdag zijn rentree bij FC Groningen wereldkundig en inmiddels wordt er reikhalzend uitgekeken naar de verrichtingen van de aanvaller in het aankomende Eredivisie-seizoen. Terwijl de beslissing van Robben om zijn voetbalschoenen weer tevoorschijn te halen voor velen als een verrassing komt, is voormalig ploeggenoot Rafael van der Vaart minder verbaasd.

“Als je Arjen een beetje kent, komt dit niet als een verrassing. Hij had even genoeg van het topvoetbal en wilde met zijn gezin terug naar Nederland. Maar deze stap verbaast me niet”, stelt de oud-middenvelder in gesprek met RTV Noord. Van der Vaart verwacht wel dat Robben zich op een andere manier zal manifesteren, aangezien hij nu niet in een topteam terechtkomt.

“Dan ga je ook veel wedstrijden niet de betere zijn. Het gevaar van zo'n terugkeer is dat Robben komt te spelen op posities waar hij niet hoort. Hij moet wel in zijn kracht blijven. Maar ik ben hartstikke blij voor de Nederlandse competitie”, vervolgt Van der Vaart zijn verhaal. De analyticus geeft aan dat het verschil in niveau wel voor wat irritaties zou kunnen zorgen: “Maar als alles met jezelf lekker loopt valt het wel mee. Wat ik vooral mooi vind, is dat zo'n grote speler zegt: Groningen is gewoon mijn clubje. Robben is een geweldige gozer.”

Net als bij Robin van Persie, vragen sommigen zich bij Robben ook af of het wel een goed idee is om terug te keren. Van der Vaart stelt deze vraag echter niet: “In Nederland hebben we nogal gauw wat te zeiken. Ik vind het geweldig. Robben durft wel. Hij is een echt trainingsbeest en superfit. Wij kunnen allemaal nog van hem genieten. Dat hij niet dezelfde is als vijf jaar geleden, dat is logisch.” Hij is dan ook van plan om eens goed voor de rentree van Robben te gaan zitten: “Uiteraard zal ik eens wat wedstrijdjes bekijken, ook als analist. Kan ik 'm lekker afzeiken”, lacht hij.