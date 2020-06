Van Persie: ‘Als ik tegen hem zou spelen, zou ik hem bijna proberen te pesten’

Er bestond de afgelopen weken de nodige kritiek op David Luiz. De Braziliaanse verdediger van Arsenal kende een dramatisch optreden in de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen Manchester City, waar hij in de fout ging bij een tegendoelpunt, een strafschop veroorzaakte en een rode kaart kreeg. Robin van Persie zegt bij BT Sport dat hij een speler in een dergelijke vorm juist extra zou opzoeken.

Luiz keerde zondag terug van zijn schorsing en kreeg van manager Mikel Arteta een basisplaats in het FA Cup-duel met Sheffield United (1-2 zege). Heel gelukkig verliep die rentree niet, want de verdediger viel in de tweede helft uit met een knieblessure. “Als ik tegen hem zou spelen, zou ik hem opzoeken en bijna proberen te pesten. Fysiek contact maken, om hem heen bewegen en hem een beetje proberen uit te lokken, omdat hij kwetsbaar is”, vertelt de 36-jarige oud-aanvaller van Feyenoord, Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe.

Van Persie: ‘Als ze willen meedoen om de titel, moeten er twee tandjes bij’

“Toen Luiz 24 of 25 was, zei iedereen dat hij de potentie had om een verdediger van wereldklasse te worden. Maar dat is hij niet. Hij is 33 en kan best verdedigen, maar maakt teveel domme fouten die tegenstanders in het zadel helpen”, gaat Van Persie verder. “Zijn eerste taak is verdedigen, om een solide en vertrouwde indruk te maken. Als dat in orde is, kan je dribbelen en mooie passes geven. Maar je moet je vooral focussen op je primaire taak.”

“We hebben allemaal in die situatie gezeten, waarin je het vertrouwen een beetje bent kwijtgeraakt”, voegt collega-analist Rio Ferdinand toe. “Als je een slechte wedstrijd speelt en wordt afgemaakt in de media, moet je in het duel daarna terug naar de basis. Speel je rustig in de wedstrijd, probeer niks geks te doen en verdedig met heel veel concentratie.”