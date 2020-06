VIDEO - Andrej Kramaric baart opzien met vierklapper en bizarre strafschop

De Bundesliga kende afgelopen weekeinde zijn laatste speelronde. Bayern München, dat al een tijdje zeker was van de landstitel, won zijn laatste wedstrijd met 0-4 op bezoek bij het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst. Het Werder Bremen van Davy Klaassen ontsnapte dankzij een 6-1 overwinning op 1.FC Köln en een 3-0 nederlaag van directe concurrent Fortuna Düsseldorf tegen Union Berlin aan directe degradatie. Andrej Kramaric was met vier treffers de grote man in de 0-4 overwinning van TSG 1899 Hoffenheim en zijn rake no-look-penalty ging de wereld over.

Highlights Bundesliga: Wolfsburg - Bayern München

Highlights Bundesliga: Borussia Dortmund - Hoffenheim

Highlights Bundesliga: Werder Bremen - Köln