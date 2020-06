‘Toptransfer is in de maak voor Aké door nieuwe gesprekken’

Een transfer na het verlengde Premier League-seizoen lonkt voor Nathan Aké. The Athletic meldt maandag dat zowel Manchester City als Chelsea denkt aan de komst van de centrale verdediger van Bournemouth. Eerstgenoemde Engelse topclub zou al gesprekken voeren om ervoor te zorgen dat de Oranje-international naar Manchester verkast.

"De Nederlander werd voor de winterse transferwindow al bekeken door City. Hoewel er destijds geen actie werd ondernomen, is de interesse nu geïntensiveerd. Er hebben al gesprekken plaatsgevonden met betrekking tot een eventuele deal", schrijft David Ornstein, een gerespecteerd journalist in Engeland die voorheen werkzaam was bij de BBC.

Bournemouth strijdt momenteel tegen degradatie. The Cherries staan achttiende in de Premier League met 27 punten, evenveel als nummers zeventien en negentien West Ham United en Aston Villa. Het is hoogstwaarschijnlijk dat Aké vertrekt als Bournemouth degradeert. Zelfs bij lijfsbehoud kan Bournemouth ervoor kiezen om te cashen door afscheid te nemen van Aké.

De 25-jarige stopper ligt tot medio 2022 vast bij de laagvlieger. In 2017 kwam Aké over van Chelsea, dat volgens diverse Engelse media ook nog een terugkoopclausule van 45 miljoen euro kan activeren. De Londenaren hebben contact gehouden met Bournemouth en Aké, maar volgens The Athletic is City nu het meest concreet. Gezien het prijskaartje en het gebrek aan vacatures bij andere clubs zijn Chelsea en City de enige realistische bestemmingen voor Aké, zo klinkt het.