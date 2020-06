Ajax krijgt transferadvies: ‘Voor een keeper is hij nog jong, 32’

Ajax maakte vorige week de terugkeer van Maarten Stekelenburg bekend. Henk Spaan is van mening dat de Amsterdammers er beter aan hadden gedaan om Tim Krul terug naar de Johan Cruijff ArenA te halen. De doelman maakte zaterdag in de FA Cup tegen Manchester United een uitstekende indruk en afgaande op dat duel, vindt de columnist dat Ajax een poging moet wagen voor Krul.

“Afgaande op één wedstrijd, de kwartfinale in de FA Cup van zaterdag tegen Manchester United, heeft Ajax met Stekelenburg de verkeerde oud-international gekocht”, schrijft Spaan in Het Parool over de ervaren keeper van Norwich City. Stekelenburg heeft een aflopend contract en verhuist transfervrij naar Ajax, waar hij een eenjarig contract heeft getekend.

Maarten Stekelenburg keert terug bij Ajax

“Krul keepte de sterren van de hemel”, zag Spaan. “Dat het vergeefse moeite zou zijn wisten we nog niet toen het 1-1 stond. Krul wilde de penalty’s. In de laatste minuten van de normale speeltijd stopte hij schoten van Pogba en een schuiver in de verre hoek van Greenwood. In de verlenging deed hij op de naar beneden gericht kopbal van Maguire op de doellijn een onvervalste Banks 1970. Allemachtig, wat keepte die Krul een magnifieke wedstrijd.”

Spaan heeft Krul hoog zitten: “Voor een keeper is hij jong, 32, zijn beste jaren liggen voor hem en als Norwich degradeert, wat ze zeker doen, kan hij nooit veel kosten. Onana naar Chelsea, Kepa naar Valencia en Cillessen naar Ajax? Jongens, geloof me, Krul is beter.” Krul heeft een verleden bij Ajax. Newcastle United verhuurde de achtvoudig Oranje-international in het seizoen 2016/17 zonder veel succes aan de Amsterdammers. Na een halfjaar vertrok hij alweer en speelde hij een half seizoen bij AZ.