‘Eljero Elia officieel gepolst voor terugkeer in de Eredivisie’

FC Twente heeft zich officieel gemeld bij Eljero Elia, zo meldt Voetbal International. De Eredivisionist wil er naar verluidt alles aan doen de buitenspeler deze zomer te strikken. De 33-jarige aanvaller heeft de club laten weten pas te willen luisteren naar de plannen zodra hij na dit seizoen klaar is bij Istanbul Basaksehir.

Elia beschikt in Turkije over een aflopend contract, maar de club wil graag een nieuwe deal aangaan. Istanbul Basaksehir is erg tevreden over de aanvaller en probeert al sinds de winterstop zijn aflopende verbintenis te verlengen. Elia staat ook in de belangstelling van Besiktas, terwijl ook Sivasspor zich voor hem heeft gemeld. In januari kon hij naar het Argentijnse Talleres verkassen.

'Maar voor al die clubs geldt dat Elia pas wil praten na het einde van de Turkse Süper Lig', zo klinkt het. FC Twente is niet alleen bezig met de terugkeer van Elia, die van 2007 tot 2009 actief was bij de Tukkers. De club hoopt ook Karim El Ahmadi in te kunnen lijven. De middenvelder, die speelt bij Al-Ittihad en pas op 4 september transfervrij is, heeft echter laten weten dat hij voorlopig nog wel nadenken over zijn toekomst.

Technisch directeur Jan Streuer wil daarnaast doelman Joël Drommel en middenvelder Lindon Selahi niet kwijt. Het duo werd in de voorbije weken aan verschillende clubs gelinkt, maar volgens Streuer is er niets concreets. "Maar ook al is er belangstelling, wij willen verder met deze twee jongens", citeert TC Tubantia. Er is wel interesse van het Cypriotische Limasol voor Xandro Schenk. De centrumverdediger staat nog een jaar onder contract in Enschede.