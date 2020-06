Van Basten maakt transfer binnen tv-wereld: ‘Zijn komst is een extra impuls’

Marco van Basten gaat als analist aan de slag bij Ziggo Sport. De oud-voetballer wordt onder meer een van de vaste gasten van Rondo. Van Basten zal zondag 5 juli voor het eerst aanschuiven bij het tv-programma. De voormalig spits was voorheen als analist actief bij FOX Sports, maar zal nu gaan samenwerken met onder anderen Jack van Gelder bij Ziggo Sport.

"De Champions League, de Engelse, Spaanse en Italiaanse competitie, het programma Rondo en ook nog golf en Formule 1; allemaal sport, waar ik blij van word", laat de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal weten in het persbericht. Rondo is tijdens het voetbalseizoen iedere zondag om 19.50 uur te zien op Ziggo Sport.

Will Moerer, directeur van Ziggo Sport, is erg blij met de samenwerking. "We hebben Van Basten leren kennen als iemand die zich zo optimaal mogelijk voorbereidt op de uitzendingen. Zijn analyses zijn van een grote toegevoegde waarde voor onze uitzendingen. Ik ben dan ook verheugd dat hij komend seizoen wekelijks in onze programma's te zien is. De toch al sterke opstelling van Rondo met Ruud Gullit, Youri Mulder en Jan van Halst krijgt met de komst van Van Basten een extra impuls."

Van Basten zal ook vaak zijn opwachting maken rond duels uit de Champions League, de Premier League, LaLiga en de Serie A. Ziggo Sport maakt melding van een 'overstap', waardoor het lijkt alsof Van Basten FOX Sports gaat verlaten. In november raakte Van Basten nog in opspraak door in een live-uitzending als grap 'Sieg Heil' te roepen bij een interview tussen verslaggever Hans Kraay junior en Frank Wormuth, de Duitse trainer van Heracles Almelo.