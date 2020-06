Molenaar: ‘Het was goed voor Matthijs, een paar schoten voor zijn kop’

Matthijs de Ligt is sinds de hervatting van het Italiaanse voetbal een van de grote uitblinkers in het shirt van Juventus. Tegen AC Milan (0-0), Napoli (0-0), Bologna (0-2) en Lecce (0-4) kreeg de achterhoede van la Vecchia Signora geen doelpunt tegen en de Italiaanse kranten schrijven lovend over de prestaties van de twintigjarige verdediger. Dat was aan het begin van het seizoen wel anders, toen de aankoop van totaal 85 miljoen euro regelmatig de fout in ging. Keje Molenaar denkt dat de wisselvallige start in Turijn goed is geweest voor de vriend van zijn dochter AnneKee.

“Je bent in Italië God of niks”, zegt Molenaar in gesprek met de Volkskrant. “Het was goed voor Matthijs, een paar schoten voor zijn kop. Bij Ajax was hij beschermd opgegroeid, als jongen uit de eigen jeugd kun je niet snel iets verkeerd doen. De offensieve speelstijl was hem met de paplepel in gegoten. In Italië moet je veel meer in je eigen zone blijven. Je wordt afgerekend op verdedigen, niet op opbouwen. Daarom is Matthijs daar ook naartoe gegaan. Weg uit zijn comfortzone.”

Na een mindere periode en een lichte blessure belandde De Ligt onder Maurizio Sarri eerder dit seizoen op de bank. Doordat Giorgio Chiellini was hersteld van een zware knieblessure en Merih Demiral het uitstekend deed, leek de Oranje-international genoegen te moeten nemen met een bijrol. Zijn concurrenten vielen door blessures weg en De Ligt greep zijn kans. Vlak voor de coronacrisis was de ex-Ajacied al aan een opmars bezig en sinds de hervatting van het Italiaanse voetbal speelt De Ligt sterk. “Hij is als mens en als speler énorm gegroeid”, aldus Molenaar.

In Italië gaat De Ligt vee om met Internazionale-verdediger Stefan de Vrij. Laatstgenoemde speelt al jarenlang in de Italiaanse competitie en staat volgens de krant net als De Ligt bekend als een ‘vakidioot’. De ex-speler van Feyenoord krijgt hulp van een persoonlijke tactisch analist. “Ik was zoveel lankmoediger, deed voetbal er een beetje bij”, reageert Molenaar, oud-voetballer van onder meer FC Volendam, Ajax en Feyenoord. “Als ik na een wedstrijd opwerp wat er minder ging, weet Matthijs precies welk moment ik bedoel en vertelt hij ook hoe hij dat in het vervolg anders gaat doen.”