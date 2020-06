Sneijder onthult details uit ruzie met Van Gaal: ‘Dat was best heftig’

Wesley Sneijder gaat in zijn biografie uitgebreid in op zijn band met Louis van Gaal. De oud-voetballer kwam de oud-trainer tijdens zijn loopbaan tegen bij Ajax en het Nederlands elftal, terwijl hij als speler van Internazionale het tegen het Bayern München van Van Gaal opnam in de Champions League-finale van 2010. Voorafgaand aan de finale kwam het tweetal elkaar tegen, maar weigerde Van Gaal volgens Sneijder de hand met hem te schudden.

Sneijder vertelt in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij met Van Gaal geen klik had, zoals hij die bijvoorbeeld wel met José Mourinho had. “Ooit maakte ik als speler van Ajax een fuck you-gebaar naar de bank. Louis van Gaal was toen technisch directeur en hij gaf mij een boete van 10.000 euro”, weet Sneijder nog. “Daarna kwam ik hem jarenlang niet meer tegen. Tot we in 2010 met Inter de finale van de Champions League speelden tegen het Bayern München van Van Gaal. Een dag voor de finale liepen Mourinho, Zanetti, Milito, Cambiasso en ik naar de perszaal en op dat moment kwam Bayern net het veld af. Mourinho en Van Gaal gaven elkaar een hand. Ik stak mijn hand ook uit, maar Van Gaal negeerde mij.”

Sneijder zegt zeker te weten dat Van Gaal zijn uitgestoken hand had gezien. “Bij mij staat het nog scherp op mijn netvlies. Ik zei: 'Dan niet, we spreken elkaar morgen wel na de finale die wij gaan winnen.' We wonnen inderdaad, met 2-0, en ik hield na afloop mijn mond niet. 'Je wilde toch bijdehand doen gisteren? Had je maar een hand moeten geven', zei ik”, aldus Sneijder, die het in zijn boek heeft over nog een andere ontmoeting met Van Gaal. In het seizoen 2010/11 kwamen de twee clubs elkaar opnieuw tegen. In Milaan won Bayern met 0-1, maar in Duitsland trokken de Italianen aan het langste eind door een 2-3 overwinning.

Wesley Sneijder in duel met Mark van Bommel. Louis van Gaal kijkt op de achtergond toe.

“Toen heb ik echt van alles tegen hem geroepen. Dat was best heftig”, vervolgt Sneijder. Toen Van Gaal later bondscoach werd, was Sneijder benieuwd hoe hun relatie een vervolg zou krijgen. “Toen hij later bondscoach werd, dacht ik wel: oei, wat gaat er nu tussen ons gebeuren? Maar ik wist ook dat de publieke opinie was dat iedereen mij als aanvoerder wilde. En dat Van Gaal eerder al had gefaald met Oranje. Ik wist dat hij daar niet tegenin zou gaan, maar als het moment zou komen waarop hij mij kon pakken, dat hij mij dan zou pakken.”

Op weg naar het WK van 2014 liet Van Gaal Sneijder regelmatig links liggen, omdat de middenvelder niet fit genoeg zou zijn. Over die behandeling zegt de oud-speler van onder meer Real Madrid dat de toenmalig bondscoach hem de goede kant op heeft geduwd. “Hij had ook ergens gelijk”, zegt Sneijder. “Maar niet toen hij mij de aanvoerdersband afpakte, dat was namelijk gebaseerd op een leugen. Ik was in 2013 uit eten gegaan tussen twee interlands. Yolanthe was namelijk jarig. De regel was: niet stappen tussen twee wedstrijden in. Maar ik was in een restaurant, niet in een club. Ook nog eens na overleg met hem.”

Toch pakte Van Gaal de aanvoerdersband van Sneijder af. De middenvelder was boos, maar reageerde niet omdat hij hoe dan ook naar het WK van 2014 wilde gaan. “Maar toen onze samenwerking voorbij was, was het voor mij ook klaar. Na het WK was er nog een feestavond in Noordwijk, die heb ik aan me voorbij laten gaan. Daar hoefde ik niet meer zo nodig naar zijn speech te luisteren. Van Gaal heb ik in mijn boek een geniale gek genoemd. Een geniale trainer, daarbuiten ook gek. Als trainer staat hij wel in mijn top 3, hoor, maar Mourinho is mijn nummer 1”, aldus Sneijder.