Real Madrid grijpt de macht in LaLiga na heerlijke assist Benzema

Real Madrid mag zich de nieuwe koploper van Spanje noemen. De ploeg van Zinédine Zidane greep zondagavond de macht in LaLiga via een 0-1 zege op hekkensluiter Espanyol; met de overwinning profiteerde Real Madrid optimaal van het puntenverlies dat concurrent Barcelona zaterdag opliep op bezoek bij Celta de Vigo (2-2). Met nog zes wedstrijden te gaan heeft de Koninklijke een voorsprong van twee punten op Barcelona. Overigens is degradatie voor Espanyol na de nederlaag bijna onvermijdelijk. De club heeft tien punten achterstand op de virtueel veilige nummer zeventien Celta.

Zidane voerde in zijn opstelling vier wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd tegen Real Mallorca (2-0) van woensdag. Marcelo nam de linksbackpositie over van Ferland Mendy, terwijl Casemiro op de plek van Luka Modric startte. Tot slot maakten Gareth Bale en Vinícius Júnior plaats voor Isco en Toni Kroos. In het eerste kwartier was Casemiro opvallend genoeg de meest dreigende man aan de zijde van de bezoekers. Na zeven minuten waagde de controleur een poging vanaf de eigen helft: Casemiro zag doelman Diego López ver voor zijn doel staan en beproefde zijn geluk met een lange boogbal. De ex-keeper van Real Madrid werd aan het werk gezet en reageerde net op tijd.

KARIM BENZEMA IS GENIAAL?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 28 juni 2020

In de tiende minuut kopte Casemiro naast; kort daarna verlengde Raphaël Varane een voorzet van Toni Kroos en belandde de bal vlak voor het doel bij de vrijstaande middenvelder. Hij kreeg zijn hoofd echter opnieuw niet goed tegen het leer aan. Espanyol liet zich niet geheel onbetuigd. Het kreeg enkele serieuze kanden in de eerste helft. Zo drong Wu Lei na 23 minuten het strafschopgebied binnen en schoot hij over het doel van Thibaut Courtois. Real Madrid was desondanks duidelijk de bovenliggende partij en drong Espanyol veelal terug op de eigen helft. Het was uiteindelijk geen verrasing dat het Casemiro was die de score opende.

Na een lange bal van Marcelo kopte Sergio Ramos door richting Karim Benzema, die Casemiro bediende met een hakbal door de benen van verdediger Bernardo. Van dichtbij zette de Braziliaan de bezoekers op voorsprong, in de laatste minuut van de eerste helft. Na de pauze kreeg Espanyol enkele mogelijkheden om langszij te komen. Een poging van Wu Lei miste de juiste schotkracht; Raúl de Tomás stelde Courtois op de proef. Het vertrouwen van de thuisploeg groeide en Zidane leek zich zorgen te maken aan de zijlijn. In de laatste seconde van de blessuretijd kwam Real Madid goed weg toen Marcelo bijna in eigen doel kopte en arbiter Antonio Mateu Lahoz de daaropvolgende corner niet meer liet nemen. Zodoende overleefde Real Madrid de slotfase en heeft het plots een goede kans op het eerste kampioenschap sinds 2017.