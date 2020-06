Stefan de Vrij is in krankzinnige slotfase goud waard in minuut 84

Internazionale heeft zondagavond een miraculeuze overwinning geboekt in de Serie A. Het team van Antonio Conte stevende op bezoek bij Parma af op een nederlaag, maar trok de wedstrijd in de laatste zes minuten toch nog naar zich toe: 1-2. Stefan de Vrij was belangrijk voor de grootmacht uit Milaan door de gelijkmaker voor zijn rekening te nemen. Conte ontbrak overigens in de dug-out van Inter, nadat hij midweeks tegen Sassuolo (3-3) zijn vijfde gele kaart van het seizoen had ontvangen.

Door de moeizame overwinning blijft Inter enigszins in het spoor van Lazio en koploper Juventus, die met nog tien speelrondes voor de boeg een voorsprong van respectievelijk vier en acht punten hebben. Dat Inter een lastige avond beleefde in het Stadio Ennio Tardini mocht amper een verrassing heten, aangezien Parma ongeslagen bleef in vier van zijn vijf laatste ontmoetingen met i Nerazzurri en dit seizoen zeer stabiel presteert in de middenmoot van de Serie A. Het team van trainer Roberto D'Aversa speelde een zeer sterke eerste heft en leidde halverwege verdiend met 1-0, door een prachtig doelpunt van Yao Gervinho.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Juventus 28 22 3 3 32 69 2 Lazio 28 20 5 3 37 65 3 Internazionale 28 18 7 3 27 61 4 Atalanta 28 17 6 5 41 57 5 AS Roma 28 14 6 8 15 48 6 Napoli 28 13 6 9 9 45 7 AC Milan 28 12 6 10 -1 42 8 Parma 28 11 6 11 3 39 9 Hellas Verona 28 10 9 9 2 39 10 Cagliari 28 10 8 10 3 38 11 Bologna 28 10 7 11 -5 37 12 Sassuolo 28 9 7 12 -1 34 13 Fiorentina 28 7 10 11 -5 31 14 Torino 28 9 4 15 -18 31 15 Udinese 28 7 7 14 -18 28 16 Genoa 28 6 8 14 -19 26 17 Sampdoria 28 7 5 16 -19 26 18 Lecce 28 6 7 15 -29 25 19 Brescia 28 4 6 18 -27 18 20 SPAL 28 5 3 20 -27 18

De Ivoriaanse aanvaller werd na een kwartier voetballen in de diepte bereikt door Juraj Kucka, waarna hij Antonio Candreva met een schitterende kapbeweging het bos instuurde. Gervinho creëerde zo ruimte voor zichzelf en gaf Samir Handanovic uiteindelijk het nakijken met een overtuigende uithaal: 1-0. Inter speelde zwak en mocht van geluk spreken dat de achterstand voor rust niet verder opliep. Met name Andreas Cornelius had het vizier voorin niet op scherp staan bij Parma en liet enkele goede kansen op de 2-0 onbenut.

Na de onderbreking werd het doel van Parma flink onder vuur genomen door Inter, maar pogingen van onder meer Lautaro Martínez en Romelu Lukaku leverden geen succes op. Aan de overzijde schoot Dejan Kulusevski hard op de vuisten van Handanovic. De gemoederen liepen in de tweede helft bij vlagen flink op, hetgeen 25 minuten voor tijd resulteerde in een directe rode kaart voor Tommaso Berni. De derde doelman van Inter werd met rood naar de tribunes gestuurd vanwege commentaar op de arbitrage. Het betekende voor de 37-jarige Berni alweer zijn tweede rode kaart dit seizoen in de Serie A (hetzelfde overkwam hem in januari na afloop van Inter - Cagliari), ondanks dat hij nog op nul speelminuten staat.

In het laatste kwart van de wedstrijd nam de druk richting het doel van Parma toe. Inter werd steeds gevaarlijker en wist zes minuten voor tijd via De Vrij eindelijk langszij te komen. De Nederlandse verdediger kopte raak uit een hoekschop en zette zo de 1-1 op het scorebord. In de krankzinnige slotfase die volgde wist Inter vervolgens alsnog de zege uit het vuur te halen. Eén minuut na de gelijkmaker van De Vrij werd Kucka vanwege commentaar op de wedstrijdleiding met rood van het veld gestuurd en weer twee minuten later zorgde Alessandro Bastoni voor de verlossende 1-2. De jonge verdediger, die in de 73ste minuut als invaller het veld had betreden, kopte bij de tweede paal raak uit een voorzet van Victor Moses en groeide zo uit tot matchwinner.