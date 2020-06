Zeer ambitieuze Sergiño Dest droomt van exorbitante transferwaarde

Het is niet ondenkbaar dat Sergiño Dest Ajax in de zomerse transferperiode verlaat. De Amerikaanse rechtsback staat in de nadrukkelijke belangstelling van onder meer Bayern München en mag naar verluidt bij een bod van tussen de twintig en dertig miljoen euro vertrekken bij Ajax. Dest hoop in de toekomst echter meer waard te zijn, zo verklapt hij zondagavond in het NOS Jeugdjournaal.

De negentienjarige verdediger heeft nog een contract voor twee seizoenen bij Ajax. De Amsterdamse club beschikt met Noussair Mazraoui reeds over een potentiële vervanger, waardoor Duitse media en De Telegraaf speculeren over een vraagprijs van dertig miljoen euro. "Ik speel hier pas één seizoen en ben al zo duur voor mijn positie en leeftijd. Dat geeft me alleen maar motivatie voor meer", zegt Dest, die groot durft te dromen "Ik wil bijvoorbeeld de duurste back ooit worden. Dat geeft dan aan dat je een van de beste backs ter wereld bent. Ik wil over de vijftig miljoen euro heen."

João Cancelo staat op dit moment te boek als de duurste vleugelverdediger aller tijden: de Portugese rechtsback maakte vorig jaar voor ongeveer 65 miljoen euro de overstap van Juventus naar Manchester City. In totaal zijn er behalve Cancelo in de voetbalgeschiedenis nog drie backs geweest die voor meer dan 50 miljoen euro transfereerden: Benjamin Mendy (in 2017 voor 57,5 miljoen euro van AS Monaco naar Manchester City), Aaron Wan-Bissaka (in 2019 voor 55 miljoen euro van Crystal Palace naar Manchester United) en Kyle Walker (in 2017 voor 52,7 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Manchester City).

"Het is zeker nog niet besloten of ik naar Bayern München ga", vervolgt Dest over alle transfergeruchten die de ronde doen. "De meeste mensen hebben nog geen enkel woord van mijzelf gehoord. Er is wel degelijk interesse, maar of ik ga, weet ik niet." De international van de Verenigde Staten geniet in elk geval met volle teugen bij Ajax, zo benadrukt hij. "Ik geniet ervan sinds dag één. Het is gewoon de beste club van Nederland. Ze hebben de meeste kampioenschappen op hun naam, dus het kan niet anders."