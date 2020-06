Marokko zeer gecharmeerd van aanvoerder succesvol Oranje Onder-17

De entourage van Mohamed Taabouni heeft deze week gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger van de voetbalbond van Marokko, zo meldt Voetbal International zondagavond. Het achttienjarige talent van AZ wordt door bondscoach Vahid Halilhodzic nadrukkelijk in de gaten te houden, zo luidde de boodschap die de omgeving van Taabouni te horen kreeg.

De jonge aanvallende middenvelder annex linksbuiten geldt als een groot talent uit de jeugdopleiding van AZ. Hij speelde dit seizoen 23 wedstrijden voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie en maakte in december zijn officiële debuut voor de hoofdmacht. In de met 3-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen de amateurs van RKSV Groene Ster liet trainer Arne Slot hem dertien minuten meedoen. Deze zomer wordt hij definitief overgeheveld naar de A-selectie.

Bovendien speelt Taabouni al jaren voor de jeugdlichtingen van Oranje. Hij heeft wedstrijden voor de Onder-15, Onder-16, Onder-17 en Onder-18 op zijn naam staan. Afgelopen zomer werd hij met de Onder-17 Europees kampioen en ook op het WK in Brazilië van een aantal maanden later was hij basisspeler. Taabouni was tweede aanvoerder op dat toernooi, achter Kenneth Taylor. In twee van de vijf duels had Taylor echter geen basisplek en droeg Taabouni de aanvoerderband.

Een vertegenwoordiger van de Marokkaanse bond nam onlangs contact op met het kamp-Taabouni. Daarna volgden meerdere telefoongesprekken en liet de bond blijken gecharmeerd te zijn van het in Haarlem geboren talent. Hoewel de gesprekken 'prima' verliepen, heeft Taabouni nog geen keuze gemaakt over zijn interlandloopbaan.