Marco Boogers komt met ongemeen harde citaten over Wilfred Genee

Marco Boogers zegt nooit meer terug te keren in de voetbalwereld. De oud-voetballer was na zijn actieve loopbaan liefst zestien jaar werkzaam als technisch directeur van FC Dordrecht, tussen 2001 en 2017. Hij stapte zelf op na een teleurstellend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en was nadien niet meer actief in de voetballerij. Het zal vermoedelijk ook niet tot een terugkeer komen, want de recente rel omtrent Veronica Inside heeft Boogers doen inzien dat hij niets meer te maken wil hebben met de voetbalwereld.

Boogers is aan de slag gegaan in het bedrijfsleven. Hij is directeur van het logistieke bedrijf QLS Fulfilment, dat door zijn vrouw is opgericht. "Ik ga hier precies hetzelfde met de mensen om als bij FC Dordrecht. Alleen hier kan ik vrijuit spreken met de mensen", legt hij uit in een interview met RTV Rijnmond. "Er lekt niks uit. Want het is gênant dat je in het voetbal aan zoveel zielige mensen verantwoording moet afleggen. Kijk naar Johan Derksen. Het ligt allemaal zó gevoelig."

De clubicoon van FC Dordrecht heeft zich gestoord aan de wijze waarop Wilfred Genee zich maandag opstelde in de thema-uitzending van Veronica Inside over racisme. Hij ziet het als een voorbeeld van de manier waarop men elkaar in de voetballerij een 'mes in de rug' kan steken. "Gaat Wilfred Genee ineens de advocaat van de duivel spelen. Zulke figuren werden in de Middeleeuwen op de brandstapel gegooid", foetert Boogers, die normaliter groot fan is van het praatprogramma.

Met Derksen heeft hij een goede relatie, omdat de analist ooit Boogers' biografie De Koning van de Krommedijk uitbracht. René van der Gijp is net als Boogers afkomstig uit Dordrecht. "Als je mij vorige week had gevraagd of ik terug wilde keren, had ik misschien getwijfeld. Maar na 'Johan Derksen' is het klaar", maakt hij duidelijk. "Waarom het bij mij zo diep zit? Omdat zo'n Genee, waar je dag en nacht samen mee werkt, lief en leed mee deelt... Je wint een 'televisiering' of weet ik veel hoe zo'n ding heet. Álles doe je samen! En dan douwt zo'n mannetje, zo'n misselijkmakend, eng mannetje een mes in je rug. En daar heeft de voetbalwereld er te veel van."