Galatasaray in belangrijkste wedstrijd van het seizoen uit titelrace gekegeld

De Turkse titelrace blijft onverminderd spannend. Koploper Istanbul Basaksehir zag achtervolger Trabzonspor eerder dit weekeinde punten morsen tegen Ankaragücü (1-1) en kon zodoende vanavond tegen Galatasaray een grote stap zetten richting de landstitel, maar zover kwam het niet: 1-1. Basaksehir lijkt Galatasaray evenwel te hebben geëlimineerd in de titelrace: het verschil op de ranglijst blijft met nog vijf duels voor de boeg acht punten in het nadeel van de regerend landskampioen. Bovendien is het onderling resultaat ook in het voordeel van de Uilen.

Bij Galatasaray begon Ömer Bayram in de basis en keerde Ryan Donk terug in de basiself, nadat de centrumverdediger vorige week tegen Gaziantep BB (3-3) nog ontbrak vanwege een schorsing. Basaksehir-trainer Okan Buruk zette Eljero Elia op de reservebank en liet hem daar ook de gehele wedstrijd zitten, maar zag zijn elftal zonder de voormalig Feyenoorder wel prima beginnen. De thuisploeg was de bovenliggende partij in de eerste helft en was al vroeg in de wedstrijd dicht bij een doelpunt. Okan Kocuk controleerde een terugspeelpass totaal verkeerd, maar de doelman van Galatasaray was uiteindelijk net op tijd weer bij de les om een doelpunt te voorkomen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Medipol Basaksehir 29 17 9 3 28 60 2 Trabzonspor 29 16 10 3 33 58 3 Sivasspor 29 15 8 6 17 53 4 Galatasaray 29 14 10 5 22 52 5 Besiktas 29 15 5 9 14 50 6 Fenerbahçe 29 13 7 9 12 46 7 Alanyaspor 29 12 9 8 17 45 8 Göztepe 29 10 8 11 -2 38 9 Antalyaspor 29 9 10 10 -11 37 10 Gaziantep BB 29 8 11 10 -5 35 11 Kasımpaşa 28 9 5 14 -9 32 12 Denizlispor 29 8 8 13 -13 32 13 Gençlerbirligi 28 8 7 13 -12 31 14 Rizespor 29 8 5 16 -18 29 15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 -3 28 16 Kayserispor 29 7 7 15 -31 28 17 Konyaspor 29 5 12 12 -16 27 18 Ankaragücü 29 5 10 14 -23 25

Galatasaray was na ruim een halfuur voor het eerst gevaarlijk, maar Mert Günok voorkwam met uitstekend keeperswerk dat Emre Akbaba kon scoren. Beide teams werden in het laatste kwartier voor rust niet meer gevaarlijk, waardoor er halverwege een doelpuntloze tussenstand op het scorebord stond. Basaksehir kwam na de onderbreking sterk uit de startblokken en wist in de 51ste minuut op voorsprong te komen. Irfan Can Kahveci bracht de bal vanaf de linkerflank prachtig in de zestien, waarna Danijel Aleksic bij de tweede paal koppend toesloeg.

Kort erna moest Galatasaray een nieuwe domper incasseren, omdat Mario Lemina geblesseerd uitviel. Het elftal van Fatih Terim leek rijp voor de slacht, maar richtte zich op en wist halverwege de tweede helft op gelijke hoogte te komen. Sofiane Feghouli wist op de links de opgekomen Marcelo Saracchi te vinden, waarna de Uruguayaanse vleugelverdediger met een lage voorzet Akbaba in staat stelde te scoren: 1-1. Cim Bom nam de wedstrijd daarna stevig in handen en was zeven minuten voor tijd dicht bij de 1-2: Henry Onyekuru stuitte in kansrijke positie op Günok.

Basaksehir wankelde en moest in de 85ste minuut verder met tien man. Sterspeler Edin Visca ging hard door op Jean Michaël Seri, waarna de Bosnische aanvaller met tweemaal geel van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Ali Palabiyik. Galatasaray rook bloed, kreeg aan het einde van de reguliere speeltijd nog zes minuten extra, maar wist uiteindelijk niet meer te scoren en lijkt zodoende definitief uitgespeeld in de titelrace.