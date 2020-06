PSV gaat voor twee grote namen; concurrentiestrijd met Ajax aanstaande

PSV gaat de strijd met Ajax aan om Alireza Jahanbakhsh, zo meldt Voetbal International zondagavond. Volgens het weekblad ziet de clubleiding in de spits van Brighton & Hove Albion een potentiële versterking voor volgend seizoen. Bovendien mikt PSV op de terugkeer van Marco van Ginkel, die er zelf vanuit gaat dat hij komend seizoen opnieuw wordt verhuurd door Chelsea.

Een jaar geleden was Jahanbakhsh in Eindhoven al in beeld als mogelijke opvolger van Hirving Lozano, maar manager Graham Potter wilde de Iraniër niet laten gaan. Zelf wilde Jahanbakhsh ook voor zijn kans gaan, maar het seizoen is niet verlopen zoals hij had gehoopt. Deze jaargang kwam de ex-topschutter van AZ slechts acht keer in actie in de Premier League. Hij behoorde niet tot de selectie voor de eerste twee competitieduels na de hervatting van de competitie. Vrijdag meldde De Telegraaf dat Ajax zich oriënteert op de mogelijke komst van Jahanbakhsh.

Zaakwaarnemer Amir Hashemi geeft tegenover het Eindhovens Dagblad aan dat er nog niets concreet is wat betreft de belangstelling van PSV en Ajax. "De clubs hebben bij ons nog niet officieel geïnformeerd, zoals dat heet", verzeker Hashemi. "Wel is het mooi om te horen dat deze namen interesse in Alireza hebben. Dat zal hem zeker aanspreken. Op dit moment richt hij zich op het slot van de competitie met Brighton en wil hij zich daarop focussen. Hij wil in de laatste zeven wedstrijden van het seizoen nog van zich doen spreken."

Het contract van de aanvaller loopt nog drie jaar door, maar gezien zijn uitzichtloze situatie bij de huidige nummer vijftien van Engeland lijkt een vertrek in de zomer bespreekbaar. Hetzelfde lijkt het geval voor Van Ginkel, die deze week voor een jaar bijtekende bij Chelsea. Eerder op de zondag vertelde hij zelf al aan Ziggo Sport dat hij rekening houdt met een nieuwe verhuurperiode, zonder een bestemming te noemen. Het Eindhovens Dagblad speculeerde al dat een rentree bij PSV een optie was.

Zelf zei Van Ginkel dat er nog geen reden was tot grote opwinding. Van Ginkel, die in zijn nieuwe contract een optie heeft om door te gaan tot medio 2022, onderhoudt nog altijd goed contact met PSV. Hij is nog altijd herstellende van een knieblessure en kwam al twee jaar niet meer in actie. Zijn laatste wedstrijd speelde hij op 6 mei 2018, toen PSV voor eigen publiek het kampioensseizoen 2017/18 afsloot met een 0-0 remise tegen FC Groningen. Mocht hij naar Eindhoven gaan, dan staat Van Ginkel voor zijn vierde periode op huurbasis bij PSV.