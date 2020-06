Emile Schelvis doet bizarre onthulling over Amerikanen bij Feyenoord

President-commissaris Toon van Bodegom van Feyenoord is intern 'teruggefloten' voor zijn uitspraken over potentiële Amerikaanse investeerders in de club, zo beweert Emile Schelvis zondagavond bij Rondo. Twee weken geleden beweerde De Telegraaf dat drie investeringsmaatschappijen uit de Verenigde Staten bereid zouden zijn om Feyenoord van een financiële injectie te voorzien.

De krant kreeg van Mike Forde, die in New York werkzaam is voor diverse grote investeerders, te horen dat er aan de andere kant van de oceaan serieuze interesse in Feyenoord is. Een dag later zei clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International bij talkshow Veronica Inside dat de directie niet op de hoogte was van gesprekken met Amerikaanse investeerders en dat het bericht dus uit de koker van Van Bodegom moest komen. Schelvis doet er nog een schep bovenop, door zondagavond te stellen dat de investeerders er simpelweg 'niet zijn'.

"Toon van Bodegom is deze week door mensen binnen Feyenoord teruggefloten: ze vinden dat hij moet ophouden met het verspreiden van dit soort berichten via De Telegraaf. Die Amerikaanse investeerders bestaan niet", beweert de analist. "Ze zijn niet geïnteresseerd in Feyenoord." Schelvis stipt wel aan dat Feyenoord het geld goed zou kunnen gebruiken. Volgens hem moet de club in de komende drie weken beslissen over de haalbaarheid van een nieuw stadion. Hij zou het een 'historische fout' vinden als Feyenoord gaat voor een volledig nieuwe Kuip.

Het nieuwe stadion moet 444 miljoen gaan kosten, maar de financiering is nog niet rond. Voordat de definitieve businesscase, ofwel de haalbaarheidsstudie, kan worden gepresenteerd, moeten nog enkele hordes genomen worden. Bovendien is het onduidelijk in hoeverre de club Feyenoord profiteert van het nieuwe stadion: de directie heeft een garantie gevraagd van minimaal 25 miljoen euro aan inkomsten per jaar. Of die er komt, is nog niet duidelijk; wethouder Arjan van Gils, die belast is met het stadiondossier, kan en wil de garantie niet geven.

"Het stadion is technisch gezien failliet en wordt door de gemeente in samenwerking met Goldman Sachs overeind gehouden.", zegt Schelvis. "Drie weken geleden vertelde Jan Boskamp mij dat er rattenvangers hebben rondgelopen omdat het zo slecht gesteld was met het onderhoud. Het doet mijn Rotterdamse hart pijn. De club heeft ook geen cent te makken; niet voor niets onderhandelt Feyenoord met spelers van het niveau van Mark Diemers en Bryan Linssen. Er is geen geld en dan moeten ze nu ‘ja’ zeggen tegen een nieuw stadion van 444 miljoen euro?"