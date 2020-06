De Ligt geniet van verrassende foto van Stengs met Juventus-ster

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Calvin Stengs geniet momenteel van zijn vakantie in Monte Carlo. De aanvaller is samen met zijn vriendin Beau de Boer, de dochter van Frank de Boer, afgereisd naar het bekende vakantieoord in Monaco. Hij is niet de enige voetballer die er vakantie viert, want Stengs kwam zondag Juventus-middenvelder Blaise Matuidi tegen. Op Instagram plaatste Stengs een foto waarin hij samen met Matuidi in een zwembad zit. "Blij om een wereldkampioen te ontmoeten", schrijft de buitenspeler bij de foto. Het doet Matthijs de Ligt in ieder geval goed om zijn ploeggenoot van Juventus samen met zijn ploeggenoot van Oranje te zien, zo blijkt uit zijn reactie onder de foto.