Van Drongelen krijgt in ziekenhuis nieuwe dreun na gitzwarte middag

Rick van Drongelen heeft een rampzalige zondag achter de rug. De 21-jarige centrumverdediger liep met Hamburger SV een play-off-ticket mis voor promotie naar de Bundesliga door een beschamende nederlaag tegen SV Sandhausen (1-5), en blijkt tijdens die wedstrijd ook nog eens een zware blessure opgelopen te hebben.

Van Drongelen kreeg vanmiddag met HSV op de laatste speeldag van de 2. Bundesliga een laatste kans op promotie naar de Bundesliga. De Duitse traditieclub had aan een gelijkspel tegen Sandhausen genoeg om concurrent Heidenheim, dat gelijktijdig met 3-0 verloor bij Arminia Bielefeld, van de derde plaats te stoten, maar zover kwam het dus niet. HSV kreeg op eigen veld een pak slaag, dat in de dertiende minuut werd ingeleid door een ongelukkig eigen doelpunt van Van Drongelen, die de bal in de dertiende minuut ongelukkig in eigen doel werkte.

Het werd echter nog veel erger voor Van Drongelen, die na ongeveer een halfuur spelen ongelukkig ten val kwam in een duel. De ex-stopper van Sparta Rotterdam moest direct gewisseld worden en blijkt zijn voorste kruisband afgescheurd te hebben. Daardoor staat hij minimaal zes maanden aan de kant. "Toen het gebeurde deed het echt veel. Daarna leek het beter te gaan. De teamarts deed wat testen en daarbij had ik niet echt pijn. Misschien valt het wel mee, dacht ik toen", blikt Van Drongelen in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op het onfortuinlijke moment.

"Ik was best wel ontspannen, maar dat veranderde toen ze me vertelden dat ze slecht nieuws hadden. De voorste kruisband was volledig af. Wat wel positief was, is dat er verder niets kapot is in mijn knie. Omdat het alleen de kruisband is, staat voor het herstel zo’n zes maanden", verzucht Van Drongelen. De Nederlands jeugdinternational heeft er drie seizoenen opzitten in dienst van HSV en ligt nog tot de zomer van 2022 vast bij de Duitse club. Hij gaat binnenkort onder het mes in Hamburg en begint daarna vol goede moed aan zijn revalidatie. "Na die operatie ga ik met een tunnelvisie aan mijn herstel werken. Keihard werken, om zo snel mogelijk terug te zijn."