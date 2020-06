Suárez dolblij voor ex-teamgenoot wiens vader keelkanker overwon

Luis Suárez is trots op het behaalde kampioenschap van Liverpool. De Uruguayaanse aanvaller van Barcelona speelde vanaf de winter van 2011 drieënhalf seizoen voor de Engelse grootmacht en volgt de verrichtingen van zijn voormalig werkgever nog altijd nauwlettend. Suárez is in het bijzonder blij voor Jordan Henderson, met wie hij in zijn tijd op Anfield een kleedkamer deelde.

Henderson werd in de zomer van 2011 voor ongeveer achttien miljoen euro door Liverpool opgepikt bij Sunderland. Suárez was een halfjaar eerder overgekomen van Ajax en herinnert zich dat de Engelse middenvelder het aanvankelijk moeilijk had bij the Reds. "Ik ben dolblij voor hem, want toen hij neerstreek bij Liverpool ging de club door een zeer lastige periode. Hij kwam over van Sunderland en voor Engelse spelers is het extra lastig om de verwachtingen waar te maken bij een grote club", blikt Suárez op de clubsite van Liverpool terug op de samenwerking met Henderson.

Na een lastige beginperiode begon Henderson langzaam maar zeker zijn draai te vinden bij Liverpool. De controleur kon volgens Suárez veel leren van clubicoon Steven Gerrard, van wie Henderson in 2015 ook de aanvoerdersband overnam. "Hij heeft veel geleerd van Gerrard, want Gerrard is Liverpool. Ik denk dat Gerrard de beste leermeester was die Henderson zich kon wensen", vervolgt Suárez.

Inmiddels wordt Henderson op handen gedragen bij Liverpool en in Engeland. Hij won vorig seizoen als aanvoerder al de Champions League met het team van trainer Jürgen Klopp en zal binnenkort ook de Premier League-trofee omhoog liften. Suárez is blij voor Henderson, die behalve op sportief vlak ook persoonlijk zware tijden heeft gekend. "We kennen allemaal de problemen van zijn vader", verwijst de Uruguayaan naar de keelkanker die Henderson senior het afgelopen decennium trof. De vader van de dertigjarige middenvelder is inmiddels weer gezond verklaard, maar Suárez weet dat de ziekte grote impact heeft gehad op Henderson. "Toen ik hem vorig jaar de Champions League zag winnen, was ik dan ook ongelooflijk blij voor hem, vanwege de problemen rondom zijn vader en vanwege de mindere periodes die hij sportief heeft gehad bij Liverpool."