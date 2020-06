AC Milan verstoort Champions League-droom van AS Roma

AC Milan heeft zondagavond een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van trainer Stefano Pioli zegevierde in het San Siro met 2-0 over nummer vijf AS Roma. Milan klimt daardoor naar de zevende plek en staat qua puntenaantal gelijk met de nummer zes Napoli, die nog een duel tegoed heeft. De zesde plaats geeft recht op deelname aan Europees voetbal. Roma hoopte nog op een plek in de top vier en daarmee een Champions League-ticket, maar die ambitie kan voorlopig de ijskast in. De club heeft zes punten achterstand op Atalanta en een duel meer gespeeld.

Justin Kluivert kreeg een basisplaats bij Roma, maar kwam weinig in het stuk voor. In de tiende minuut passeerde hij enkele bewakers alvorens zich vast te lopen; na twintig minuten knikte Edin Dzeko naast het doel na een voorzet van Kluivert vanaf de linkerflank. Na een klein uur maakte de buitenspeler plaats voor Carles Pérez. Dat er behoefte was aan vers bloed was duidelijk, want beide ploegen ontbeerden de benodigde creativiteit om er een onderhoudende wedstrijd van te maken. Met name in de eerste helft waren kansen erg schaars.

De kopstoot van Dzeko vormde de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd. Kort daarna bracht Gianluigi Donnarumma aan de overzijde redding op een kopbal van Leonardo Spinazzola. De beste kans van Milan van het eerste bedrijf was zes minuten voor Hakan Çalhanoglu, maar de spelmaker wist vanuit een lastige hoek niet binnen te koppen toen hij vrijstond na een voorzet van Theo Hernández. Na de pauze ging het niveau van de wedstrijd er niet op vooruit; ondanks dat beide ploegen nog voldoende hadden om voor te spelen, grossierden ze in zwakke passes.

Gaandeweg de tweede helft kwam Milan, dat over het geheel de controle over de wedstrijd had, dichter bij een openingsdoelpunt. Een inzet van Çalhanoglu, opnieuw vanuit een lastige hoek, werd gepareerd door keeper Antonio Mirante, die vervolgens ook redding bracht op een licht getoucheerd schot van Lucas Paquetá. Een kwartier voor tijd kreeg Milan waar het op hoopte. Een halve omhaal van Franck Kessié werd nog gekeerd door Mirante, waarna Ante Rebic van dichtbij op de paal stuitte; in de rebound was hij alsnog succesvol. Met een rake penalty in minuut 89 na een overtreding van Chris Smalling op Hernández besliste Çalhanoglu het duel.