Ongebruikelijk aantal wissels in de rust pakt briljant uit voor Chelsea

Chelsea heeft zich zondagavond in navolging van Manchester United en Arsenal geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. Het team van trainer Frank Lampard won door een doelpunt in de tweede helft van Ross Barkley met 0-1 bij Leicester City. Barkley was halverwege één van de liefst drie wissels bij the Blues. Later vanavond treffen Newcastle United en Manchester City elkaar nog in de vierde en laatste kwartfinale (19.30 uur).

Leicester City incasseerde op voorhand een flinke tegenvaller, omdat sterspeler James Maddison ontbrak vanwege een lichte blessure. Bij Chelsea voerde Lampard zes wijzigingen door ten opzichte van het competitieduel van afgelopen donderdag met Manchester City (2-1 overwinning), met Antonio Rüdiger, N’Golo Kanté, Mason Mount, Willian en Christian Pulisic als enige spelers die wederom aan de aftrap verschenen. Leicester City begon voor eigen publiek prima aan de wedstrijd, maar Willy Caballero hield de bezoekers met twee puike reddingen op de been in de eerste twintig minuten.

Daarna nam Chelsea de wedstrijd langzaam maar zeker in handen. Pulisic werd na precies een halfuur voetballen bediend door Mount, maar de uithaal van de Amerikaanse vleugelaanvaller vanaf ongeveer dertien meter werd vervolgens katachtig onschadelijk gemaakt door Kasper Schmeichel. In de slotfase van de eerste helft was Leicester City nog een keer gevaarlijk via Harvey Barnes, maar doordat diens poging rakelings voorbij het doel van Caballero scheerde, stond er halverwege een doelpuntloze ruststand op het scorebord.

Lampard voerde in de rust liefst drie wijzigingen door: Reece James, Mount en Billy Gilmour werden afgelost door César Azpilicueta, Barkley en Mateo Kovacic. Chelsea hield het tempo hoog in de eerste fase na de onderbreking en kwam na dik een uur verdiend op voorsprong in het King Power Stadium. Willan bracht de bal vanaf de rechterkant van het veld met veel gevoel in de zestien, waarna Barkley het leder in één keer op de schoen nam en richting de verre hoek stuurde: 0-1. Chelsea nam zo de leiding en liet het spel in het laatste halfuur aan Leicester City. Het team van Brendan Rodgers oogde redelijk tandeloos, maar werd in de absolute slotfase toch nog een keer gevaarlijk via Caglar Söyüncü. De Turkse centrumverdediger zette het hoofd tegen een voorzet van Marc Albrighton, maar Azpilicueta voorkwam uiteindelijk met enig geluk dat de inzet het doel kon bereiken. Daarna voorkwam Schmeichel nog met een knappe redding de 0-2 van Barkley.