Van Persie: ‘Als ze willen meedoen om de titel, moeten er twee tandjes bij’

Robin van Persie raakte zondagmiddag niet onder de indruk van Arsenal. The Gunners bereikten middels een 1-2 zege op Sheffield United de halve finale van de FA Cup; een late 1-1 van David McGoldrick werd in de blessuretijd van de kwartfinale tenietgedaan door een nóg later doelpunt van Dani Ceballos. Met name over de verdediging heeft Van Persie zijn bedenkingen, zo blijkt uit zijn analyse in de studio van BT.

De achterhoede van Arsenal kwam in de achtste minuut voor het eerst in de problemen. Na een corner van Sheffield United vanaf de linkerflank won Oli McBurnie een kopduel van Granit Xhaka en verlengde hij de bal richting John Lundstram, die tussen Joe Willock en Alexandre Lacazette van dichtbij afrondde. Het doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. In minuut 87 leidde geklungel van Rob Holding en Sead Kolasinac in het strafschopgebied, ditmaal na een verre inworp, tot de 1-1 van Sheffield United. Holding ging onder de bal door en in een poging het leer weg te werken schoot Kolasinac tegen zijn ploeggenoot aan. McGoldrick profiteerde dankbaar.

"Sheffield oogde vandaag vrij passief, maar kon Arsenal wel pijn doen bij standaardsituaties: bij corners en vrije trappen", merkte Van Persie als analist op tijdens de bekerwedstrijd. De vroege 1-0 werd terecht afgekeurd, voegt de oud-international van Oranje toe. "Het was duidelijk buitenspel, maar dit is wel het moment én de juiste manier om Arsenal pijn te doen. Arsenal is kwetsbaar bij standaardsituaties. Daar hadden we het vier of vijf maanden geleden ook al over. Als ze willen meedoen om de prijzen, dan moeten ze daar een antwoord op vinden. De spelers moeten in staat zijn om bij hun man te blijven en hun zone te verdedigen. Dat doen ze nog altijd niet."

Van Persie zegt te hopen dat Arsenal volgend seizoen een kampioenskandidaat is. Hij heeft vertrouwen in Mikel Arteta, die inmiddels zes maanden aan het roer staat. "Ik geloof in Mikel. Ik heb een jaar met hem gespeeld. Hij was een goede speler en ik geloof dat hij ook een grote trainer kan worden", geeft hij aan. Van Persie en Arteta stonden in het seizoen 2011/12 samen op het veld bij Arsenal. Vervolgens vertrok de Nederlander naar Manchester United, terwijl de Spanjaard in het Emirates Stadium bleef tot 2016 en daar zijn carrière afsloot.

Desondanks heeft Van Persie kritiek op de cohesie binnen de ploeg van Arteta. "Je ziet wel dat zijn ploeg nog niet volledig op elkaar is afgestemd. Hij verdient alle tijd die hij nodig heeft, want ik geloof wel dat hij het op orde kan krijgen. In de aanval is Arsenal sterk, soms heel sterk. Maar de connectie ontbreekt." De oud-spits ziet uit naar de halve finale die Arsenal gaat afwerken tegen een nog onbekende tegenstander. "Het is mooi dat veel jonge spelers nu de kans krijgen om op Wembley te spelen. Ik zie Arsenal graag meedoen om de titel, maar dan moeten ze echt één of twee tandjes bijzetten." Arsenal staat momenteel op de negende plek in de Premier League, met 43 punten uit 31 wedstrijden.