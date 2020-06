Van Gaal countert: ‘Wie gelooft u nu: Wesley Sneijder of Louis van Gaal?’

Louis van Gaal herkent zich niet in een specifieke passage uit de onlangs gepubliceerde biografie over Wesley Sneijder. De middenvelder vertelt in het door Kees Jansma geschreven boek hoe Jordy Clasie tijdens het WK 2014 door Van Gaal werd gefeliciteerd met zijn 23ste verjaardag. De toenmalige bondscoach zou Clasie ten overstaan van de spelersgroep duidelijk hebben gemaakt dat zijn spel niet naar behoren was.

Clasie vierde zijn verjaardag op 27 juni, twee dagen voor de achtste finale tegen Mexico. De middenvelder was tot dat moment nog niet in actie gekomen en zou pas in de verloren halve finale tegen Argentinië zijn eerste minuten maken, als invaller. Vervolgens stond hij in de troostfinale tegen Brazilië (0-3 zege) negentig minuten op het veld. Op zijn verjaardag sprak Van Gaal de spelersgroep toe, zo memoreert Sneijder in het boek.

"Er is iemand jarig. Jullie vragen je natuurlijk af wie dat is. Nou dat zal ik jullie vertellen", zei de keuzeheer volgens de spelmaker. "Het is iemand die nog niet heeft gespeeld. En als hij zo doorgaat met trainen, gaat hij niet spelen ook. Van harte Jordy!’ Misschien hielp dat wel, want Jordy speelde later tóch, en nog best goed ook." Zondag bijt Van Gaal in gesprek met NPO Radio 1 van zich af. "Denkt u nou echt dat zijn waarheid de waarheid is?", vraagt hij hardop.

"Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Ik heb inderdaad altijd iedereen gefeliciteerd die jarig was. Ik denk dat dat wel op zijn plaats is. Ik heb de spelers laten raden wie het was, want ze weten niet precies wanneer iedereen jarig is. Maar ik heb niet gezegd dat hij niet zou gaan spelen, want iedereen heeft gespeeld bij mij. Dat is juist de kracht van Louis van Gaal. Die wil iedereen aan de bak laten komen als dat mogelijk is en het teambelang niet schaadt. Dus dit herken ik helemaal niet, en ik vind het heel vervelend", maakt Van Gal duidelijk.

"Wie gelooft u nu: Sneijder of Louis van Gaal? Daar gaat het om en dat mag iedereen voor zichzelf weten. Maar dit is niet hoe het gegaan is", benadrukt de voormalig bondscoach. "Het eerste deel van het verhaal is waar, maar het tweede deel niet." Overigens was Sneijder niet geheel negatief over de vermeende speech van Van Gaal. Hij vertelde vrijdag in een interview met Radio 538 dat hij weliswaar afstapte op Van Gaal om duidelijk te maken dat 'het wat vriendelijker had gekund', maar hij voegde eraan toe dat Van Gaal de toenmalig middenvelder van Feyenoord wel op scherp zette.