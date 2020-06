Fledderus onthult bijzondere afspraak in contract bij blessure van Robben

Arjen Robben kondigde zaterdag aan dat hij bij FC Groningen zijn comeback in het profvoetbal wil maken. De 36-jarige vleugelaanvaller werd zondag gepresenteerd in het Hitachi Capital Mobility Stadion en zet aanvankelijk zijn handtekening onder een eenjarige verbintenis bij zijn jeugdliefde. Mark-Jan Fledderus, technisch directeur bij FC Groningen, onthult in gesprek met FOX Sports dat er geen salaris hoeft te worden betaald als Robben geblesseerd raakt.

“Zijn contract is een eenjarige verbintenis, waarbij Arjen zelf het recht heeft om de stekker eruit te trekken. Als het niet goed voelt of er gebeurt iets. Hans Robben (zijn vader, red.) doet zijn zaken, samen met een adviseur, en zij hebben ook echt meegedacht in dit traject. Je merkt echt dat dit is om de club te helpen en niet om er financieel een slagje uit te slaan”, geeft Fledderus te kennen. Er wordt hem vervolgens gevraagd of Robben per wedstrijd betaald gaat worden. “Nee, hij heeft een vast salaris. Als hij een periode geblesseerd is, hoeven we hem niet te betalen.”

Robben werd verrast met geheime afspraak en bijzondere video

Lees hier de uitgebreide reactie van Arjen Robben bij zijn presentatie bij FC Groningen. Lees artikel

Trainer Danny Buijs werd afgelopen week in verband gebracht met een overstap naar Birmingham City. “Ik blijf zeker bij de club, ik heb een tijdje terug nog mijn contract hier met twee jaar verlengd. Deze club gaf mij twee jaar geleden de kans en daar ben ik nog altijd dankbaar voor. Ook zonder de komst van Robben was ik hier gebleven”, zegt Buijs, geciteerd door het Algemeen Dagblad. De oefenmeester sprak de afgelopen weken via FaceTime met Robben. “Dat waren hele fijne gesprekken. We hebben de afgelopen jaren al wel veel contact gehad en ik ken zijn vader ook al goed, die hielp hier al mee op de club.”

“Arjen is een gigantische liefhebber en een fantastisch persoon, dat was net tijdens de persconferentie wel weer te zien”, gaat de trainer van FC Groningen verder. Buijs zegt dat hij zelf teleurstellingen meemaakte toen hij terugkeerde bij Kozakken Boys, omdat hij het lastig vond om ‘het niveau en de beleving’ bij de amateurs te accepteren. Hij legde aan Robben voor of er bij hem niet een vergelijkbaar gevoel zou kunnen ontstaan. “Maar ik merkte bij hem alleen maar positiviteit. Hij heeft er gewoon heel veel zin in. Wanneer dit avontuur geslaagd is voor de club en voor Arjen? Voor mij is het nu al geslaagd.”

“Het belangrijkste is dat hij nu snel trainingsfit en daarna wedstrijd fit wordt. Hij zal zeker zelf ook gaan bepalen wat zijn rol wordt binnen het team en op het veld. Natuurlijk is er ook een scenario mogelijk dat hij niet helemaal fit meer blijkt en of niet wekelijks kan spelen. Maar ook dan zal hij belangrijk zijn voor de club. Natuurlijk is er dan ook een rol voor hem weggelegd binnen de technische staf”, concludeert Buijs, die stelt dat het hem als ‘jonge trainer’ alleen maar helpt in zijn ontwikkeling om nu samen te kunnen werken met Robben.