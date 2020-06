Overmars onderhield tevergeefs contact met Robben over stap naar Ajax

Arjen Robben maakte zaterdag wereldkundig dat hij werkt aan een comeback bij FC Groningen. Het is de bedoeling dat de 36-jarige vleugelaanvaller volgend seizoen aansluit bij de selectie van trainer Danny Buijs. Robben ging aanvankelijk een jaar geleden met pensioen en liet destijds de nodige mogelijkheden liggen op een terugkeer naar Nederland. Danny Blind onthult zondag bij Ziggo Sport dat Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, contact onderhield met Robben.

“Ik had het er met mijn vrouw vanochtend over, hoe ik mijn beslissing over mijn terugkeer in een woord kon uitleggen. Dat woord is clubliefde. We komen naar huis", sprak Robben zondag bij zijn presentatie. “Je moet je nog fit genoeg voelen en dat zal wel gemerkt hebben na een jaar van herstellen, hij heeft weinig gedaan. Hij is een jongen die blijft trainen, dat zit in hem. Dan heeft hij waarschijnlijk gevoeld dat het de goede kant op ging. Hij verwoordt het denk ik goed: we komen naar huis en er was geen andere optie in Nederland”, reageert Blind op de uitspraak van Robben.

Presentator Bas van Veenendaal vraagt zich af of Ajax, waar Blind zitting heeft in de raad van commissarissen, Robben niet had willen hebben. “Hij geeft aan dat hij naar huis gaat, dus dan was dat niet echt een optie. Ik weet nog wel uit het verleden, dan heb ik het over een jaar geleden, dat Marc Overmars tegen mij heeft gezegd: ‘Ik heb wel contact met Arjen, om te kijken wat hij gaat doen en wat voor volgende stap hij nog gaat maken’. Hij is nu hier heel duidelijk, ze gaan naar huis, het huis is klaar”, stelt Blind. Van Veenendaal vraagt of hij weet of er recent nog contact is geweest tussen Robben en Ajax. Blind reageert: “Nou, ik denk dat het er niet geweest is. Maar ik weet het ook niet.”

Robben kondigde een jaar geleden zijn pensioen aan, nadat hij Bayern München na een dienstverband van tien jaar achter zich liet. De aanvaller wees verschillende aanbiedingen, waaronder van zijn oude clubs FC Groningen en PSV, in eerste instantie af. Nu keert hij toch nog enigszins onverwachts terug bij de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep. “Het is toch hartstikke mooi? De publieke belangstelling liep daar ook een beetje terug. Het kon voor hen niet op een beter moment komen.”

“Laten we het hopen dat het goed gaat en dat hij mooie dingen kan laten zien, want zo herinneren we hem ook. Zo moet hij dan ook eindigen, natuurlijk”, gaat Blind verder. Er komt vervolgens ter sprake op welke positie Robben moet gaan spelen: op het middenveld of ‘gewoon’ als rechtsbuiten. “Hij heeft bij Bayern ook weleens op tien gespeeld, niet structureel. Hij is een speler die een meerderheid kan creëren door langs een tegenstander te dribbelen of op snelheid er voorbij te gaan. Het liefst zie ik dat hij bediend wordt vanaf de rechterkant, waardoor hij de mogelijkheid heeft op de krul naar de verre hoek of de kap. De tijd zal leren of hij op de eerste meters nog weg kan zijn zoals voorheen het geval was."